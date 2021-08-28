Двоих мужчин задержали при попытке украсть забор в центре Новосибирска
Ночью в центре Новосибирска неизвестные пытались разломать и украсть уличное ограждение — их задержали.
Происшествие случилось около полуночи 28 августа на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромская. Как рассказал НГС очевидец, двое молодых парней предположительно в алкогольном или наркотическом опьянении ломали металлическое ограждение вдоль дороги, чтобы затем сдать на металлолом.
— Увидев данную картину, я вызвал полицию. Когда приехал наряд полиции, они уже сложили все на тележку и катили довольно в сторону металлопроката, — рассказал мужчина.
По его словам, один из молодых людей оказал сопротивление при задержании, отказывался садиться в машину, размахивал руками и пытался убежать.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили случившееся и выезд сотрудников полиции на место.
— Материал отписан участковым уполномоченным для проведения проверки, — прокомментировали в ведомстве, добавив, что само ограждение вернут на место.
При этом ограждения, которые в последние годы массово появились вдоль дорог, иногда дублируя другие заборы, подвергаются активной критике — даже со стороны властей. В конце прошлого года НГС подробно рассказывал о том, кто заработал миллионы на раздражающих горожан ограждениях.