Ночью в центре Новосибирска неизвестные пытались разломать и украсть уличное ограждение — их задержали.



Происшествие случилось около полуночи 28 августа на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромская. Как рассказал НГС очевидец, двое молодых парней предположительно в алкогольном или наркотическом опьянении ломали металлическое ограждение вдоль дороги, чтобы затем сдать на металлолом.



— Увидев данную картину, я вызвал полицию. Когда приехал наряд полиции, они уже сложили все на тележку и катили довольно в сторону металлопроката, — рассказал мужчина.

