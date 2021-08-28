28 августа суббота
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 73.99
eur 87.03
Тема дняТрое погибли в утреннем ДТП
Все новости
Все новости

В центре Новосибирска ночью разломали уличное ограждение — попытка его украсть провалилась

Очевидцы вызвали полицию и сняли злоумышленников на видео

459
5Обсудить

Поделиться

Злоумышленники успели выломать несколько пролётов ограждения до приезда полиции

Злоумышленники успели выломать несколько пролётов ограждения до приезда полиции

Поделиться

Двоих мужчин задержали при попытке украсть забор в центре Новосибирска

Ночью в центре Новосибирска неизвестные пытались разломать и украсть уличное ограждение — их задержали.

Происшествие случилось около полуночи 28 августа на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромская. Как рассказал НГС очевидец, двое молодых парней предположительно в алкогольном или наркотическом опьянении ломали металлическое ограждение вдоль дороги, чтобы затем сдать на металлолом.

— Увидев данную картину, я вызвал полицию. Когда приехал наряд полиции, они уже сложили все на тележку и катили довольно в сторону металлопроката, — рассказал мужчина.

По его словам, один из молодых людей оказал сопротивление при задержании, отказывался садиться в машину, размахивал руками и пытался убежать.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили случившееся и выезд сотрудников полиции на место.

— Материал отписан участковым уполномоченным для проведения проверки, — прокомментировали в ведомстве, добавив, что само ограждение вернут на место.

При этом ограждения, которые в последние годы массово появились вдоль дорог, иногда дублируя другие заборы, подвергаются активной критике — даже со стороны властей. В конце прошлого года НГС подробно рассказывал о том, кто заработал миллионы на раздражающих горожан ограждениях.

По теме (9)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

БКДГУ МВД по Новосибирской областиулица Фрунзекражазаборы в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...