В Новосибирске двое мужчин набросились на работников аварийной службы

В субботу, 27 ноября, в Заельцовском районе Новосибирска около дома по адресу Северная, 8 на работников аварийной службы с кулаками накинулись двое мужчин. Об этом сообщает подписчица паблика «Инцидент. Новосибирск».

— Аварийная служба делала свою работу. Подошли трое пьяных (из них двое только были в неадекватном состоянии, а третий всё время пытался их разнять и кричал «пойдемте домой»), начали к ним цепляться словами, потом пошли кулаки в ход. Очень было обидно, когда ударили по лицу рабочего, — рассказала очевидица Елена.