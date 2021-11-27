27 ноября суббота
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 75.59
eur 84.95
Тема дняОткрылся «Декатлон» на Фабричной. Что там есть?
Все новости
Все новости

В Новосибирске двое мужчин набросились на работников аварийной службы

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего

198
2Обсудить

Поделиться

Сотрудники аварийной службы работали, когда на них накинулись неизвестные мужчины

Сотрудники аварийной службы работали, когда на них накинулись неизвестные мужчины

Поделиться

В субботу, 27 ноября, в Заельцовском районе Новосибирска около дома по адресу Северная, 8 на работников аварийной службы с кулаками накинулись двое мужчин. Об этом сообщает подписчица паблика «Инцидент. Новосибирск».

— Аварийная служба делала свою работу. Подошли трое пьяных (из них двое только были в неадекватном состоянии, а третий всё время пытался их разнять и кричал «пойдемте домой»), начали к ним цепляться словами, потом пошли кулаки в ход. Очень было обидно, когда ударили по лицу рабочего, — рассказала очевидица Елена.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.

— Сообщений и заявлений в полицию не поступало. Из медицинских учреждений по факту доставленных с данного адреса пострадавших не поступало. Сотрудниками полиции обстоятельства по опубликованным сведениям в настоящее время выясняются, — пояснили в ведомстве.

В минувшую среду два водителя устроили потасовку после небольшого ДТП во дворах на Блюхера.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аварийная службадракаполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться