В Новосибирске неизвестный взломал банкомат ВТБ и вынес более трех миллионов рублей

В Новосибирске неустановленный преступник похитил 3,3 миллиона рублей из банкомата ПАО банка ВТБ, который находится в торговом центре в Калининском районе Новосибирска.
— Преступление было совершено в период с 20:00 25 ноября по 09:00 26 ноября. Злоумышленник взломал замок внутренней дверцы банкомата и вытащил деньги. Заявление в правоохранительные органы поступило от начальника службы безопасности банка. Преступник попал в объектив камер видеонаблюдения. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
С места преступления были изъяты отпечатки пальцев, следы обуви и пустые кассеты из-под денег.
— Есть версия, что преступник был на автомобиле, так как его след вела служебная собака до парковки возле ближайшей больницы, — добавил источник.
До пресс-службы банка ВТБ корреспондент НГС не дозвонился — телефон представителя отключен.
На момент публикации пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области не смогла предоставить официальный комментарий, но обещали уточнить информацию.
28 мая неизвестный похитил шесть миллионов рублей из банкомата Сбербанка. Мужчина открыл штатным ключом банкомат, установленный в торговом центре «Европа» в Бердске, внес изменения в программное обеспечение и фиктивно внес на 10 разных счетов клиентов банка суммы в размере 6 миллионов рублей. После чего обналичил деньги и скрылся.