В Новосибирске незнакомцы напали на курьера службы доставки и брызнули ему в лицо из газового баллончика

В пятницу, 26 ноября, поздно вечером в Кировском районе Новосибирска неизвестные напали на курьера службы доставки продуктов «Самокат». Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.
— Вечером к дому № 1/4 на улице Олозаводской на велосипеде приехал молодой парень с рюкзаком, брендированным службой доставки. К парню почти сразу подошли несколько человек и что-то начали ему высказывать, затем толкать, а когда доставщик попытался ответить обидчикам, то один из них достал газовый баллончик и распылил ему в лицо, — сообщает паблик «ВКонтакте» «АСТ-54».
После этого злоумышленники покинули место преступления.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт произошедшего на Северо-Чемском жилмассиве.
— Сегодня в ночное время в полицию поступило сообщение о конфликте, произошедшем между гражданами у дома по улице Оловозаводской, в результате которого один из участников конфликта распылил в сторону молодого человека газовый баллончик, после чего покинул место совершения противоправных действий. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Вечером 5 июля около 16:30 в Новосибирске неизвестный водитель автомобиля «Мерседес» ударил по лицу сотрудника службы доставки еды Сергея Улитина. Это произошло после того, как пострадавший сделал мужчине замечание за то, что он мешал проезду автобусов.