В Новосибирске незнакомцы напали на курьера службы доставки и брызнули ему в лицо из газового баллончика

В пятницу, 26 ноября, поздно вечером в Кировском районе Новосибирска неизвестные напали на курьера службы доставки продуктов «Самокат». Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.



— Вечером к дому № 1/4 на улице Олозаводской на велосипеде приехал молодой парень с рюкзаком, брендированным службой доставки. К парню почти сразу подошли несколько человек и что-то начали ему высказывать, затем толкать, а когда доставщик попытался ответить обидчикам, то один из них достал газовый баллончик и распылил ему в лицо, — сообщает паблик «ВКонтакте» «АСТ-54».

