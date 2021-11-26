В кузбасской шахте «Листвяжная» взорвался метан. Погибли 46 рабочих и 6 спасателей

Накануне, 25 ноября, в кузбасской шахте «Листвяжная» прогремел взрыв. Рассказываем всё, что известно о ЧП к этому времени.
Что произошло?
По предварительной информации, в шахте случился взрыв метана. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться, и стал причиной задымления. Большинство работников сумели эвакуировать, однако
Как это произошло?
Сигнал о ЧП поступил около девяти утра. В этот момент в шахте находились почти три сотни человек. Уже через несколько часов на место выехали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, главный прокурор области Александр Блошкин,
Из шахты постепенно поднимали рабочих. 43 из них пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии. К месту происшествия приехали многие родные горняков. Их разместили в столовой, с людьми работали специалисты.
— Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая, — сообщили власти в два часа дня.
В шахту спустились 154 спасателя. Они принялись проверять горные выработки (их общая протяженность — около 40 километров). Однако к 22:00 МЧС потеряло связь с одним из звеньев спасателей. Предположительно, причиной смерти сотрудников МЧС стала нехватка кислорода. Еще раньше начали появляться сообщения об опасности повторного взрыва, а также информация о погибших рабочих.
В шесть часов вечера поисково-спасательную операцию приостановили.
— На месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода — более 0,25%, — объяснили в областной администрации.
К двум часам ночи источник ТАСС сообщил, что выживших в шахте «Листвяжная» нет.
Почему это произошло?
ООО «Шахта "Листвяжная"» находится в Беловском округе. Угледобывающее предприятие было образовано в октябре 2003 года. Предприятие входит в состав АО «СДС-Уголь», которое является учредителем шахты. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка составила
Взрыв на «Листвяжной» произошел в момент пересменки, когда работники заходили и выходили из шахты.
— Взрыв произошел такой мощности! Люди только спустились, и тут уже «нули есть», а в эпицентре — там просто фарш. Нарушений, конечно, очень много. Система такая: угля не будет — не будет денег. Не будешь работать — не будет денег, — рассказал телеграм-каналу Mash Siberia один из работников предприятия.
Также канал сообщил, что перед взрывом было зафиксировано превышение уровня метана в штреке, тем не менее рабочих заставили спуститься в шахту.
Это не первая подобная авария на шахте. В 1981 году из-за взрыва метана погибли
Согласно материалам суда города Белово, летом 2018 года Ростехнадзор выявил на предприятии ряд нарушений. В числе прочего на тот момент выработки шахты находились в пылевзрывоопасном состоянии, также не выполнялись требования «Инструкции по локализации и предупреждению взрывов воздушных смесей в угольных шахтах». Кроме того, работники не были обеспечены флягами для питьевой воды, а также не было помещений для сушки и удаления пыли с вещей. Решением суда работы в подготовительном забое магистрального вентиляционного штрека приостанавливались на неделю.
Из-за гибели рабочих возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В деле уже появились первые задержанные: это директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель и начальник участка.
— В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка
Что будет дальше?
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил проверить на взрывобезопасность забои всех предприятий, занимающихся добычей угля и руды. Холдинговая компания «СДС» заявила, что окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших. Путин через пресс-секретаря выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров и поручил сделать всё для помощи пострадавшим.
В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Из-за недостатка официальной информации о происходящем трагедию в кузбасской шахте уже начали сравнивать с пожаром в «Зимней вишне». Недавно закончился суд по делу о пожаре. Прочитайте, что о приговорах думают журналист, освещавший те трагические события, и осужденный спасатель.