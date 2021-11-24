Под Новосибирском поезд переехал насмерть женщину: она поскользнулась, когда переходила пути

Сибирячка переходила пути и погибла под колесами поезда
Под Новосибирском, в Мошковском районе, на станции Сокур поезд сбил насмерть 64-летнюю женщину.
Инцидент произошел вчера, 23 ноября, около 13:30.
— По предварительным данным, женщина переходила пути в неположенном месте и, поскользнувшись, упала. Пассажирский поезд проходил сообщением Москва — Владивосток, машинист увидел женщину, применил экстренное торможение, но тормозного пути не хватило, — рассказали корреспонденту НГС в управлении на транспорте МВД по СФО.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас полиция проводит проверку.
В октябре в Татарске Новосибирской области поезд насмерть сбил молодого человека. Похожая трагедия произошла в начале августа — под колеса поезда также попал 22-летний парень.