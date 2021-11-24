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Под Новосибирском поезд переехал насмерть женщину: она поскользнулась, когда переходила пути

Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло

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От полученных травм женщина скончалась на месте рядом со станцией Сокур

От полученных травм женщина скончалась на месте рядом со станцией Сокур

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Сибирячка переходила пути и погибла под колесами поезда

Под Новосибирском, в Мошковском районе, на станции Сокур поезд сбил насмерть 64-летнюю женщину.

Инцидент произошел вчера, 23 ноября, около 13:30.

— По предварительным данным, женщина переходила пути в неположенном месте и, поскользнувшись, упала. Пассажирский поезд проходил сообщением Москва — Владивосток, машинист увидел женщину, применил экстренное торможение, но тормозного пути не хватило, — рассказали корреспонденту НГС в управлении на транспорте МВД по СФО.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас полиция проводит проверку.

В октябре в Татарске Новосибирской области поезд насмерть сбил молодого человека. Похожая трагедия произошла в начале августа — под колеса поезда также попал 22-летний парень.

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полицияпоезд сбил
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