В подвале одного из домов Новосибирска найдены человеческие останки — вместе с костями был билет на кикбоксинг

В Новосибирске в подвале дома нашли человеческие останки и билет из прошлого
Вчера, 22 ноября, в Новосибирске в подвале девятиэтажного дома по улице Селезнева в Дзержинском районе обнаружили человеческие останки.
— Найденные человеческий череп и фрагменты костей были отправлены на экспертизу. Пол человека будет установлен экспертами. С места также изъяты расческа, билет на турнир по кикбоксингу за 2003 год, разбитая кассета от видеомагнитофона и тушь для ресниц, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения останков. Назначены экспертизы.
Согласно информации на сайте dominfo.ru, здание построено в 1973 году. В доме 6 подъездов, 9 этажей, 216 жилых квартир. Обслуживает дом УК Дзержинец.
НГС рассказывал, как 6 октября, на территории школы в селе Барышево Новосибирской области при проведении земляных работ на глубине двух метров были обнаружены человеческие останки. Директор образовательного учреждения пояснил, что на месте находки идет строительство многофункционального стадиона. В региональном СК сообщили, что по факту обнаружения человеческих останков проводится проверка.