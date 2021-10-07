На стройке школьного стадиона под Новосибирском обнаружили человеческие останки

Вчера, 6 октября, на территории школы в селе Барышево Новосибирской области при проведении земляных работ на глубине двух метров были обнаружены человеческие останки.
— Скелетированные останки, а именно череп и тазовая кость, были изъяты и отправлены на экспертизу, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
Директор школы
— Там будет стадион: 4 беговые дорожки, посредине запланирована хоккейная коробка. Летом эта площадка будет использоваться под мини-футбол. С одной стороны стадиона будут тренажеры, а с другой — турники и беговая дорожка 60 метров с прыжковой ямой, — поделился директор школы
Руководитель образовательного учреждения переживает, что из-за человеческого любопытства стройка может встать.
— Стройка идет полным ходом, стараемся, чтобы всё было для детей. По поводу находки могу предположить, что это давнее захоронение. Старые люди, которые давно здесь живут, говорят, что раньше здесь было кладбище. Но это было очень давно, — добавил Чудагашев.
В Следственном комитете по Новосибирской области пояснили, что по факту обнаружения человеческих останков проводится проверка.
В ноябре 2020 года житель Новосибирска нашел скелет человека недалеко от многоэтажки на улице Софийской в микрорайоне ОбьГЭС. Как сообщил представитель Следственного комитета, останки принадлежат мужчине.