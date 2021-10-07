На стройке школьного стадиона под Новосибирском обнаружили человеческие останки

Вчера, 6 октября, на территории школы в селе Барышево Новосибирской области при проведении земляных работ на глубине двух метров были обнаружены человеческие останки.



— Скелетированные останки, а именно череп и тазовая кость, были изъяты и отправлены на экспертизу, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

