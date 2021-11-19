На Петухова таксист во время конфликта разбил стекло чужого автомобиля и сбежал

В Новосибирске в Кировском районе повздорили таксист и водитель «Мазды» — в результате первый разбил автомобиль второго. Инцидент произошел сегодня, 19 ноября, около 08:00.

— Ехал я на работу примерно в 08:20 утра по улице Петухова. Передо мной через рельсы выскочил автомобиль (такси. — Прим .ред.), пришлось резко тормозить, чтоб в него не врезаться. Я ему посигналил, обогнал и поехал дальше. Он начал со мной равняться, что-то пытаться сказать. Когда я достал телефон, он отворачивался и уезжал, и так пару раз, — объяснил корреспонденту НГС пострадавший водитель Борис (попросивший не называть его фамилию).