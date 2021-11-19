На Петухова таксист во время конфликта разбил стекло чужого автомобиля и сбежал

В Новосибирске в Кировском районе повздорили таксист и водитель «Мазды» — в результате первый разбил автомобиль второго. Инцидент произошел сегодня, 19 ноября, около 08:00.
— Ехал я на работу примерно в 08:20 утра по улице Петухова. Передо мной через рельсы выскочил автомобиль (такси. — Прим .ред.), пришлось резко тормозить, чтоб в него не врезаться. Я ему посигналил, обогнал и поехал дальше. Он начал со мной равняться, что-то пытаться сказать. Когда я достал телефон, он отворачивался и уезжал, и так пару раз, — объяснил корреспонденту НГС пострадавший водитель Борис (попросивший не называть его фамилию).
Затем, по словам мужчины, таксист на Chevrolet Cobalt преследовал его до светофора на пересечении Петухова и Бородина.
— На этом светофоре остановился за мной, вышел и пошел к моей машине. Дернул за ручку, дверь была закрыта. Начал бить в стекло. Потом пошел к своему авто и ударил по заднему стеклу и разбил его. Не знаю, чем ударил. Я сразу вышел из машины и пошел к нему, перегородил дорогу, он начал давить меня, я отпрыгнул. Он вывернул на трамвайные пути и скрылся. Если бы запомнил его номер, было проще, я и вышел номер глянуть, а он поехал на меня, — добавил мужчина.
После случившегося Борис написал заявление в полиции. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что проводят проверку.
— В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств случившегося, а так же розыск второго участника конфликта, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Борис обратился с жалобой и в сервис такси и получил ответ, что специалистам недостаточно информации о таксисте и мужчине следует обратиться в ГИБДД. НГС также обратился в сервис такси.
В Новосибирске в Ленинском районе в начале ноября пассажир выстрелил в водителя такси. Об этом сообщили в службе 112, куда обратился сам пострадавший. Инцидент произошел на остановке «Пархоменко».
В октябре в соцсетях появилось видео, как в Новосибирске автомобиль такси переезжает лежащего на дороге мужчину. Корреспондент НГС поговорила с водителем Вадимом — мужчина рассказал о конфликте и заявил, что не заметил, как переехал человека.