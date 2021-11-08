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СрочноПассажир выстрелил в водителя «Яндекс-такси»
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В Ленинском районе Новосибирска пассажир выстрелил в водителя «Яндекс.Такси»

Пассажир скрылся с места преступления

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Инцидент произошел ночью с 7 на 8 ноября

Инцидент произошел ночью с 7 на 8 ноября

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В Новосибирске в водителя «Яндекс.Такси» выстрелил клиент

В Новосибирске в Ленинском районе 7 ноября в 22:36 клиент выстрелил в водителя такси. Об этом сообщили в службе 112, куда обратился сам пострадавший. Инцидент произошел на остановке «Пархоменко».

— Клиент выстрелил в водителя такси. Ранил ногу и руку. Заявитель — водитель такси. Автомашина «Хендай-Солярис» «Яндекс.Такси», — рассказали в службе 112.

Водитель, по сообщению МВД по Новосибирской области, был доставлен в больницу.

— По предварительным данным, между водителем такси и пассажиром на бытовой почве в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого одним из участников были произведены два выстрела, предположительно, из травматического пистолета. В результате водитель такси с телесными повреждениями был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Пассажир с места происшествия скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полиция проводит проверку и устанавливает местонахождение второго участника конфликта.

НГС направил запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси».

В начале октября в Новосибирске рядом с домом на улице Горский микрорайон, 63 произошел конфликт, в котором участвовали пятеро мужчин и одна девушка. Потасовка попала на видео. На нем слышен звук, похожий на выстрел.

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водительстрельбатакси
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