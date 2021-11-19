Сибирячка напала на ветеринара из-за не пережившего операции кота — инцидент попал на видео

Днем во вторник, 16 ноября, в ветеринарной клинике «Энималз» на Троллейной произошла потасовка из-за несчастного случая — во время проведения кастрации скончался кот одной из клиенток. Во время подписания бумаги о случившемся сибирячка напала на врача — этот момент попал на запись камер видеонаблюдения. Обе стороны этого конфликта поделились своим взглядом на произошедшее.
— Женщина привезла котика на кастрацию. Обычная рядовая операция. Как и любые операции, она проходит под наркозом. О рисках, которые могут последовать, я хозяйку предупредила. Сказала, что только одному Богу известно, как животное отреагирует на наркоз. Его мы вводим аккуратно и медленно, в минимальной дозировке. Дальше смотрим — если всё хорошо, то вводим наркоз и проводим операцию. Если нет, то прекращаем вводить и отзваниваемся. Мы подписали все документы и пошли на операцию с ассистентом, — рассказала ветврач клиники «Энималз» Екатерина.
По словам ветврача, кот прекрасно вошел в состояние наркоза, поэтому операция прошла без проблем. Животному также поставили обезболивающее, а после операции оставили в стационаре.
— Чтобы не беспокоить животное в момент, когда оно пробуждается, мы поглядываем за ним, но ненавязчиво. Их не надо пугать, им нужно спокойствие. В один из моментов подошли к животному, но оно, к сожалению, не дышало. Мы начали проводить реанимационные действия, но у пациента остановилось сердце. Мы пытались его реанимировать, но не смогли. К сожалению, животное не вышло из наркоза, — объяснила женщина.
Ветеринар подозревает, что причиной смерти кота стала сердечная патология. Однако для установления точной причины смерти кота нужно было бы отдавать на вскрытие. Она объяснила, к какой версии склоняется:
— Как правило, если животное умирает от наркоза или каких-то посторонних вмешательств, то это происходит в первые минуты. При постановке наркоза может случиться апноэ, то есть остановка дыхания. Но никак не сердца. Если происходит апноэ, то сразу же — в первые минуты после введения наркоза. А здесь животное хорошо вошло в наркоз, провели операцию. Когда животное долго не дышит, у него синюшные слизистые. У кота они были еще розовые, но при этом не было сердцебиения. Это говорит о том, что сердце остановилось. Очень тяжело и прискорбно терять пациентов, тем более так глупо, из-за того, что животное просто было недообследовано.
Руководство клиники пояснило, что перед операцией хозяевам было предложено провести дополнительный осмотр кота и сдать анализы для выявления патологий и снижения анестезиологического риска. Но хозяева якобы подписали отказ.
Ветврач рассказала, что она позвонила хозяйке животного и сообщила печальную новость. Она попросила приехать женщину и пообещала объяснить произошедшее.
— Затем пришла владелица с мужчиной — она сказала, что это ее супруг, — пояснила Екатерина. — С порога мужчина начал ругаться матом, угрожать, винить в том, что мы убили кота. После этих слов я попросила ассистента вызвать полицию, потому что человек неадекватно себя ведет. Я попросила ассистента принести воды, чтобы они успокоились, сесть и поговорить.
Хозяева животного, рассказала Екатерина, попросили ее написать лист приема — с описанием того, что и в каких дозировках вводилось во время проведения операции. Врач, по ее словам, сделала это в присутствии владельцев кота, а также по их требованию сделала копию информационного согласия на проведение операции.
— Супруг ее сказал: «Ну да, вот вы всё так подписали, что вы вообще ни при чем». Ну, вы читайте документы перед тем, как подписывать — принудительно мы никого не заставляем. И просто женщина кинулась мне в лицо. Кинулась в глаза — слава богу, они остались целы. Я пыталась ее от себя оттолкнуть. Сначала оттолкнула и опешила, она опять кинулась. Расцарапала мне с левой стороны лицо — у меня синяки и ссадины. Я пыталась ее с закрытыми глазами остановить, схватила за волосы и просто держала. И здесь ко мне подлетел ее супруг, замахнулся на меня рукой и сказал: «Ну-ка отпусти ее, иначе я тебе щас долбану».
Крики и шум привлекли внимание других сотрудников клиники. По словам Екатерины, клиентка кинулась на администратора. Затем на место вызвали ГБР и полицию, а также приехал и директор клиники, который провел беседу с возмущенной парой.
Екатерина сообщила, что написала заявление на нападавших. Корреспондент НГС обратился с запросом в пресс-службу ГУ МВД по НСО, однако оперативно подтвердить эту информацию не удалось.
НГС связался с хозяйкой умершего кота Викторией. Девушка рассказала свою версию событий. Недавно ее питомцу, шотландскому коту, исполнился год. Перед передачей животного на кастрацию, уверяет девушка, она уточняла, всё ли будет хорошо, если кот ел и пил незадолго до операции:
— Я поражена этой клиникой. Мы всей семьей до сих пор отойти не можем от той ситуации. Представляете, я взяла кота, в корзинку положила плед домашний с дивана, чтобы тепло было, привезла туда. Спросила, все ли хорошо с ним будет, потому что он кушал и пил буквально час назад. Мне сказали, не беспокойтесь, всё хорошо, это обычная кастрация. Буквально через полтора часа мне звонят и говорят, что мой кот умер.
Девушка считает, что причиной произошедшего могло стать то, что животное поело перед операцией. Также она уточнила, что до кастрации в клинике не рекомендовали пройти предварительные обследования животного на возможные патологии.
— Я ей говорю: «Вы мне возьмите сейчас и напишите, что вы делали и сколько наркоза дали». Понятно уже, что она может там что угодно напечатать — никаких доказательств нет. Она мне берет и печатает на компьютере документ. Говорит мне: «Подпишите, что вы приняли то, что я вам написала». Я даже не успела прочитать. А там такая строчка: «кот выдержал безводную диету в течение шести часов». То есть он не ел и не пил. И на этом моменте мне просто голову сорвало. Я еще думаю, вот странно ведь, когда людям делают операцию под наркозом, им ни есть, ни пить нельзя. А у меня кот ел час назад. Я говорю: «Как это так? Как вы это позволили?» Почему, когда я ее спросила, она мне не подсказала? Я бы взяла кота и уехала, могла бы в другой день приехать, — рассказывает Виктория.
В клинике хозяевам выдали корзинку с телом кота. Владелица уточнила, что ветврач не принесла извинений из-за случившегося.
— Вот эта врач — это не врач, а монстр. Я шокирована была ее хладнокровием, агрессией и таким отношением. Типа: «А че вы хотели?» — поясняет Виктория. — Они вообще в принципе не хотели, чтобы я приезжала туда. Конечно, я после этого ее толкнула. Залетает эта медрегистратор, которая меня не предупредила, и кидается на меня. Ну понятно, я была на эмоциях, в состоянии аффекта, когда дошло, что такой поступок был совершен.
Хозяйка погибшего кота подтвердила, что на место приезжал директор клиники. По ее словам, он пообещал, что в причинах смерти животного будут разбираться. Однако после этого с ней никто не связывался. Также Виктория утверждает, что она и ее спутник первыми вызвали полицию, но не стали дожидаться ее приезда.
— Я себя чувствую виноватой, что я кота просто на смерть отвезла. Что просто поверила врачам. Понятно, что я не хотела этого, но я не могу успокоиться до сих пор. Не могла поверить, что такое отношение бывает. Она сама виновата, она вела себя не как врач. Как минимум, наверное, надо было нас успокоить. Там этого вообще не было. Нас, наоборот, на эмоции выводили, причем весь медперсонал, — добавила Виктория.
В конце октября НГС писал о том, как злобный новосибирец пинком убил миниатюрного пса соседки якобы из-за того, что тот помочился ему на колеса.