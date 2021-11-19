Сибирячка напала на ветеринара из-за не пережившего операции кота — инцидент попал на видео

По словам ветврача, кот прекрасно вошел в состояние наркоза, поэтому операция прошла без проблем. Животному также поставили обезболивающее, а после операции оставили в стационаре.

— Чтобы не беспокоить животное в момент, когда оно пробуждается, мы поглядываем за ним, но ненавязчиво. Их не надо пугать, им нужно спокойствие. В один из моментов подошли к животному, но оно, к сожалению, не дышало. Мы начали проводить реанимационные действия, но у пациента остановилось сердце. Мы пытались его реанимировать, но не смогли. К сожалению, животное не вышло из наркоза, — объяснила женщина.

Ветеринар подозревает, что причиной смерти кота стала сердечная патология. Однако для установления точной причины смерти кота нужно было бы отдавать на вскрытие. Она объяснила, к какой версии склоняется:

— Как правило, если животное умирает от наркоза или каких-то посторонних вмешательств, то это происходит в первые минуты. При постановке наркоза может случиться апноэ, то есть остановка дыхания. Но никак не сердца. Если происходит апноэ, то сразу же — в первые минуты после введения наркоза. А здесь животное хорошо вошло в наркоз, провели операцию. Когда животное долго не дышит, у него синюшные слизистые. У кота они были еще розовые, но при этом не было сердцебиения. Это говорит о том, что сердце остановилось. Очень тяжело и прискорбно терять пациентов, тем более так глупо, из-за того, что животное просто было недообследовано.