В Октябрьском районе мужчина выпал из окна шестнадцатиэтажки

Вечером в среду, 17 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска мужчина выпал из окна шестнадцатиэтажки. Инцидент произошел на улице Панфиловцев.

Подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщили, что человек выпал на пешеходную дорожку из окна одной из квартир. По их словам, мужчина не является жителем дома. Также на месте заметили полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о том, что на место выехали сотрудники полиции, однако за подробностями инцидента направили в Следственный комитет. На момент публикации новости ответа из СК на запрос корреспондента не поступило.