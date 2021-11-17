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В Октябрьском районе мужчина выпал из окна шестнадцатиэтажки

На месте работает полиция

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По информации очевидцев, мужчина скончался

По информации очевидцев, мужчина скончался

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Вечером в среду, 17 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска мужчина выпал из окна шестнадцатиэтажки. Инцидент произошел на улице Панфиловцев.

Подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщили, что человек выпал на пешеходную дорожку из окна одной из квартир. По их словам, мужчина не является жителем дома. Также на месте заметили полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о том, что на место выехали сотрудники полиции, однако за подробностями инцидента направили в Следственный комитет. На момент публикации новости ответа из СК на запрос корреспондента не поступило.

Вечером на днях с высоты 14-го этажа дома на улице Виктора Уса, 15 в Затулинском жилмассиве Кировского района Новосибирска выпал мужчина. Он скончался на месте.

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СКвыпал из окнаполиция
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