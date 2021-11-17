Стеллажи с тоннами алкоголя рухнули на складе в Красноярске. Момент попал на видео

Стеллажи с алкоголем рухнули на крупном складе в Красноярске. Один из них упал на рабочего. Мужчина шел с тележкой между стеллажами, когда сначала начал рушиться один стеллаж, он пытался убежать, но в это время стал падать второй.
Как сообщает NGS24.RU, мужчина выжил, но пострадал, его передали медикам. Какие травмы он получил и насколько они опасны для жизни — не уточняется.
Известно, что ЧП произошло на складе сети магазинов «Русский разгуляйка». В компании отказались от комментариев.
По данным МЧС, предварительная причина обрушения — несоблюдение техники безопасности. На месте работают спасатели, полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.