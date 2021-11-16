Около Плющихинского жилмассива загорелся частный дом — огонь виден из многоэтажек

Около жилмассива в Октябрьском районе Новосибирска горит частный дом
Поздно вечером во вторник, 16 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска около Плющихинского жилмассива загорелся частный дом. Пламя видно из окон многоэтажных домов, расположенных рядом.
По сообщению очевидцев в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в частном секторе вспыхнули сразу несколько построек в одном из СНТ, расположенных неподалеку. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.
Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22:25.
— Жители многоквартирных домов сообщают, что горит дача, — пояснили в службе.
На прошлой неделе на улице Объединения в пожаре погиб мужчина. Еще 13 человек удалось эвакуировать.