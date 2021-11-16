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Около Плющихинского жилмассива загорелся частный дом — огонь виден из многоэтажек

На месте работают сотрудники МЧС

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На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

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Около жилмассива в Октябрьском районе Новосибирска горит частный дом

Поздно вечером во вторник, 16 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска около Плющихинского жилмассива загорелся частный дом. Пламя видно из окон многоэтажных домов, расположенных рядом.

По сообщению очевидцев в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в частном секторе вспыхнули сразу несколько построек в одном из СНТ, расположенных неподалеку. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22:25.

— Жители многоквартирных домов сообщают, что горит дача, — пояснили в службе.

На прошлой неделе на улице Объединения в пожаре погиб мужчина. Еще 13 человек удалось эвакуировать.

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МЧСгорит домпожар
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