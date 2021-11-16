В Новосибирске 17-летний подросток угнал у отчима дорогой Hyundai Creta

Вчера, 15 ноября, рано утром
— Автомобиль новый — 2020 года выпуска, оценен в
По словам источника, через 5 минут после угона система «Поток» зафиксировала красную Hyundai Creta, принадлежащую
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о поступлении заявления о пропаже автомобиля Hyundai.
— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения автомобиля и лиц, причастных к пропаже данного транспортного средства, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В Краснообске полиция ищет похитителей «Лексуса» стоимостью 8 миллионов. Автомобиль премиум-класса пропал в Краснообске рано утром в среду, 27 октября. Преступник угнал белый Lexus LX 570 2020 года выпуска, который был припаркован возле одного из элитных домов.