В Новосибирске 17-летний подросток угнал у отчима дорогой Hyundai Creta

Вчера, 15 ноября, рано утром 17-летний житель Октябрьского района Новосибирска угнал автомобиль Hyundai Creta красного цвета у своего 37-летнего отчима.



— Автомобиль новый — 2020 года выпуска, оценен в 1,4 миллиона рублей. Стоял у дома № 155 по улице Большевистской. В баке иномарки оставалось примерно 20 литров бензина. Место нахождения подозреваемого несовершеннолетнего жителя Новосибирска не установлено, он выставлен в розыск, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

