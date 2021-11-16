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В Новосибирске 17-летний подросток угнал у отчима дорогой Hyundai Creta

Известно, что парень уехал по Димитровскому мосту в сторону левого берега

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Hyundai Creta похитили с парковки возле дома, где живет владелец авто

Hyundai Creta похитили с парковки возле дома, где живет владелец авто

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Вчера, 15 ноября, рано утром 17-летний житель Октябрьского района Новосибирска угнал автомобиль Hyundai Creta красного цвета у своего 37-летнего отчима.

— Автомобиль новый — 2020 года выпуска, оценен в 1,4 миллиона рублей. Стоял у дома № 155 по улице Большевистской. В баке иномарки оставалось примерно 20 литров бензина. Место нахождения подозреваемого несовершеннолетнего жителя Новосибирска не установлено, он выставлен в розыск, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

По словам источника, через 5 минут после угона система «Поток» зафиксировала красную Hyundai Creta, принадлежащую 37-летнему владельцу автомобиля, переезжавшую Димитровский мост в сторону левого берега. Уголовное дело еще не возбуждено.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о поступлении заявления о пропаже автомобиля Hyundai.

— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения автомобиля и лиц, причастных к пропаже данного транспортного средства, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Краснообске полиция ищет похитителей «Лексуса» стоимостью 8 миллионов. Автомобиль премиум-класса пропал в Краснообске рано утром в среду, 27 октября. Преступник угнал белый Lexus LX 570 2020 года выпуска, который был припаркован возле одного из элитных домов.

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