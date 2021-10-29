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Под Новосибирском угнали припаркованный возле элитного дома Lexus LX за 8 миллионов рублей

Дорогой автомобиль числится на балансе компании «Ротенгрупп»

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Полиция возбудила дело после кражи дорогого Lexus

Полиция возбудила дело после кражи дорогого Lexus

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В Краснообске полиция ищет похитителей «Лексуса» стоимостью 8 миллионов

Автомобиль премиум-класса пропал в Краснообске рано утром в среду, 27 октября. Преступник угнал белый Lexus LX 570 2020 года выпуска, который был припаркован возле одного из элитных домов.

— «Лексус» принадлежит компании «Ротенгрупп». Его стоимость — около 8 миллионов рублей. Дом, возле которого стоял автомобиль, оснащен видеокамерами. Видеозапись изъята и изучается, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

В региональном МВД информацию об угоне автомобиля подтвердили:

— Полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить причастных к преступлению лиц и все обстоятельства, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ротенгрупп» зарегистрировано в Иркутске, компанией владеет Виктория Олеговна Сокольникова. «Ротенгрупп» занимается арендой и лизингом спецтехники.

Ранее НГС рассказывал другую историю, связанную с «Лексусом», — сибирячка украла автомобиль у партнера по бизнесу. Женщина обиделась, что ей не возвращают миллион.

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Лексусполицияуголовное делокража автомобиля
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