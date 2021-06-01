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Сибирячка украла «Лексус» у партнера по бизнесу — она обиделась, что ей не возвращают миллион

Для своего преступления она нашла сообщников, но в итоге подельники не успели продать дорогую машину

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Трое новосибирцев украли машину стоимостью более <nobr class="_">5 миллионов</nobr>

Трое новосибирцев украли машину стоимостью более 5 миллионов

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Сибирячка украла у знакомого «Лексус» в счет его миллионного долга

31 мая Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу трех новосибирцев, которые украли «Лексус» стоимостью 5,3 миллиона рублей. Они считали, что автомобиль принадлежит мужчине, который задолжал миллион.

Обещал вернуть деньги, но перестал выходить на связь

Как рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, история началась с того, что в 2019 году 32-летняя сибирячка Юлия Р. познакомилась с молодым человеком.

— Они решили вкладывать деньги в лизинг и автокредит с целью последующей сдачи машин в аренду. Вырученный процент должны были делить между собой. Осужденная несколько раз передавала ему различные суммы, которые возвращались с 50%-й прибылью. И в 2019 году она ему передала 1 млн рублей с целью получить процент с данной суммы, — рассказали в прокуратуре.

Знакомый пообещал вернуть деньги, но через некоторое время перестал выходить на связь. Так как Юлия не давала ему никаких расписок и не могла вернуть деньги законным способом, она решила украсть у своего знакомого машину, продать ее и таким образом возместить ущерб.

Нашлись два подельника

Через своих знакомых она вышла на 47-летнего Вадима Ш. Вместе они выяснили, что у ее партнера по лизингу якобы есть дорогостоящий автомобиль «Лексус», который сдается в аренду. Юлия и Вадим решили угнать автомобиль, продать его, а деньги разделить. Для угона Вадим привлек 23-летнего Дмитрия У. — молодому человеку пообещали 200 тысяч.

Дмитрий арендовал автомобиль и оставил его в городе, положив ключи и договор аренды под машину. После этого Вадим нашел еще одного мужчину, который за 20 тысяч перегнал Lexus LX450 в Ордынку. Ему не рассказали, что машина угнанная.

— Он пришел, достал ключи из-под машины и перегнал машину. После того Вадим Ш. сообщил хозяину «Лексуса», что автомобиль был угнан, — рассказали в прокуратуре.

Что злоумышленники не предусмотрели

В машине была установлена сложная охранная система. Туда были внесены данные о ключах, которыми открывается машина. После того как Вадим Ш. сообщил, что машина похищена, через охранную систему владелец увидел, что машина уехала с родным ключом. А в договоре страхования было прописано, что в случае угона машины с использованием родного ключа ответственность ложится на заемщика.

Более того, выяснилось, что машина не принадлежала знакомому, который был должен деньги Юлии. Это была машина его друга, которую он разрешил сдавать в аренду.

Какое наказание назначил суд

В итоге все трое написали явки с повинной, Юлии Р. дали 3 года 6 месяцев условно, а Вадиму Ш. и Дмитрию У. — по 3 года условно по ст. 158 ч. 4 п. «б» УК РФ (кража в особо крупном размере организованной группой). Гражданский иск не заявлялся, так как преступники не успели продать машину и вернули ее владельцу.

В декабре 2020 года новосибирские полицейские задержали двух омичей, которые угнали автомобиль Toyota Land Cruiser. Молодые люди хотели показать своей подруге новосибирский зоопарк.

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