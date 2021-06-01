Сибирячка украла «Лексус» у партнера по бизнесу — она обиделась, что ей не возвращают миллион

Сибирячка украла у знакомого «Лексус»
31 мая Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу трех новосибирцев, которые украли «Лексус» стоимостью
Обещал вернуть деньги, но перестал выходить на связь
Как рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, история началась с того, что
— Они решили вкладывать деньги в лизинг и автокредит с целью последующей сдачи машин в аренду. Вырученный процент должны были делить между собой. Осужденная несколько раз передавала ему различные суммы, которые возвращались
Знакомый пообещал вернуть деньги, но через некоторое время перестал выходить на связь. Так как Юлия не давала ему никаких расписок и не могла вернуть деньги законным способом, она решила украсть у своего знакомого машину, продать ее и таким образом возместить ущерб.
Нашлись два подельника
Через своих знакомых она вышла на
Дмитрий арендовал автомобиль и оставил его в городе, положив ключи и договор аренды под машину. После этого Вадим нашел еще одного мужчину, который
— Он пришел, достал ключи из-под машины и перегнал машину. После того
Что злоумышленники не предусмотрели
В машине была установлена сложная охранная система. Туда были внесены данные о ключах, которыми открывается машина. После того как
Более того, выяснилось, что машина не принадлежала знакомому, который был должен деньги Юлии. Это была машина его друга, которую он разрешил сдавать в аренду.
Какое наказание назначил суд
В итоге все трое написали явки с повинной,
В декабре 2020 года новосибирские полицейские задержали двух омичей, которые угнали автомобиль Toyota Land Cruiser. Молодые люди хотели показать своей подруге новосибирский зоопарк.