Сибирячка украла «Лексус» у партнера по бизнесу — она обиделась, что ей не возвращают миллион

31 мая Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу трех новосибирцев, которые украли «Лексус» стоимостью 5,3 миллиона рублей. Они считали, что автомобиль принадлежит мужчине, который задолжал миллион.

Обещал вернуть деньги, но перестал выходить на связь

Как рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, история началась с того, что в 2019 году 32-летняя сибирячка Юлия Р . познакомилась с молодым человеком.