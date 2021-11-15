В Новосибирске задержали двух 16-летних угонщиков «Жигулей». Один из них устроил погоню с полицией

Сотрудники полиции Новосибирска задержали двух несовершеннолетних молодых людей, которых подозревают в угоне автомобилей. Инцидент произошел в минувшую субботу, 13 ноября, когда экипаж ДПС патрулировал улицы Дзержинского района.

— На улице Авиационной был замечен автомобиль ВАЗ-2106 (бордового цвета), стекла которого были почти полностью запорошены снегом. По требованию сотрудников ДПС водитель транспортного средства не остановился. Было организовано преследование, при помощи громкоговорящего устройства неоднократно были поданы требования об остановке, но водитель с большой скоростью продолжал движение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.