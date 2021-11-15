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В Новосибирске задержали двух 16-летних угонщиков «Жигулей». Один из них устроил погоню с полицией

Автомобили вернули владельцам

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В отношении <nobr class="_">16-летних</nobr> угонщиков завели уголовные дела

В отношении 16-летних угонщиков завели уголовные дела

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Двух 16-летних угонщиков задержала полиция Новосибирска

Сотрудники полиции Новосибирска задержали двух несовершеннолетних молодых людей, которых подозревают в угоне автомобилей. Инцидент произошел в минувшую субботу, 13 ноября, когда экипаж ДПС патрулировал улицы Дзержинского района.

— На улице Авиационной был замечен автомобиль ВАЗ-2106 (бордового цвета), стекла которого были почти полностью запорошены снегом. По требованию сотрудников ДПС водитель транспортного средства не остановился. Было организовано преследование, при помощи громкоговорящего устройства неоднократно были поданы требования об остановке, но водитель с большой скоростью продолжал движение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль удалось догнать в селе Каменка. За рулем оказался местный житель, 16-летний молодой человек без водительских прав и документов на машину. Выяснилось, что он ее угнал — разбил форточку и напрямую соединил провода в замке зажигания. После этого полицейские решили осмотреть территорию около дома задержанного, где обнаружили голубой автомобиль ВАЗ-2106 с такими же повреждениями.

— При проведении розыскных мероприятий полицейскими был задержан 16-летний молодой человек, который признался в совершении угона. Он оказался знакомым ранее задержанного молодого человека. Также установлена их причастность к краже автомобиля на территории Октябрьского района, — пояснили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Собственники угнанных автомобилей установлены.

Неделю назад пьяный новосибирец угнал «Тойоту», хозяин которой оставил ключи в замке и пошел в магазин.

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