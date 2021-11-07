Пьяный новосибирец угнал «Тойоту», хозяин которой оставил ключи в замке и пошел в магазин

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Toyota Corolla на улице Татьяны Снежиной. После получения сообщения об угоне была объявлена операция «Перехват», вскоре машину остановили на улице Богдана Хмельницкого.

— У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, кроме того, у него отсутствовали документы на право управления данным автомобилем. Сотрудники ГИБДД составили в отношении мужчины административный протокол по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.