Пьяный новосибирец угнал «Тойоту», хозяин которой оставил ключи в замке и пошел в магазин

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Toyota Corolla на улице Татьяны Снежиной. После получения сообщения об угоне была объявлена операция «Перехват», вскоре машину остановили на улице Богдана Хмельницкого.
— У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, кроме того, у него отсутствовали документы на право управления данным автомобилем. Сотрудники ГИБДД составили в отношении мужчины административный протокол по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Выяснилось, что 26-летний новосибирец угнал машину от магазина, владелец Toyota просто оставил ключи в замке зажигания, пока ходил за покупками. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
Ранее мы сообщали, что под Новосибирском угнали припаркованный возле элитного дома Lexus LX за 8 миллионов рублей.