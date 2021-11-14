Чуть не задел людей. В Кировском районе мужчина выпал с 14-го этажа — он скончался на месте

Сегодня вечером с высоты 14-го этажа дома на улице Виктора Уса, 15 в Затулинском жилмассиве Кировского района Новосибирска выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
— Звонок от очевидца поступил в 17:08. Звонивший сообщил, что с лестничного пролета 14-го этажа выпал мужчина, — сообщили НГС в экстренных службах.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, как человек падает на перила на крыльце магазина. По счастливой случайности он никого не задел — за несколько секунд до этого по крыльцу спускались люди.
В конце октября в Советском районе также с 14-го этажа выпал мужчина. Он погиб на месте. Неделей ранее из окна элитной 16-этажки возле цирка выпали мужчина и женщина. Мы подробно сообщали об этом резонансном случае.