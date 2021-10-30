В Новосибирске в Советском районе с 14-го этажа выпал мужчина

В Новосибирске мужчина упал с пожарной лестницы многоэтажки
В Новосибирске 30 октября рядом с домом по адресу Балтийская, 23 обнаружили тело мужчины. Как сообщают читатели НГС, он выпал с 14-го этажа.
Как рассказали в МВД по Новосибирской области, личность погибшего устанавливается.
— Сообщение поступило в полицию в 11:35 об обнаружении тела мужчины с признаками падения с высоты. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и следовали следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
По сообщению читателя НГС, мужчина упал с пожарной лестницы.
В Новосибирске 22 октября тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажки около цирка. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. Предположительно, первой из окна выпала женщина, через несколько секунд — мужчина.