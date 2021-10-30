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В Новосибирске в Советском районе с 14-го этажа выпал мужчина

На месте происшествия работает полиция

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Мужчина погиб в субботу 30 октября

Мужчина погиб в субботу 30 октября

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В Новосибирске мужчина упал с пожарной лестницы многоэтажки

В Новосибирске 30 октября рядом с домом по адресу Балтийская, 23 обнаружили тело мужчины. Как сообщают читатели НГС, он выпал с 14-го этажа.

Как рассказали в МВД по Новосибирской области, личность погибшего устанавливается.

— Сообщение поступило в полицию в 11:35 об обнаружении тела мужчины с признаками падения с высоты. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и следовали следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По сообщению читателя НГС, мужчина упал с пожарной лестницы.

В Новосибирске 22 октября тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажки около цирка. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. Предположительно, первой из окна выпала женщина, через несколько секунд — мужчина.

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