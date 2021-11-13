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Пьяный водитель на Lexus в Новосибирске наехал на трех пешеходов — погибла женщина

Двое мужчин доставлены в больницу

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Машина от столкновения «легла» на бок

Машина от столкновения «легла» на бок

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В Новосибирске пьяный водитель наехал на трех пешеходов

В Новосибирске на улице Одоевского 13 ноября в 6:50 45-летний водитель наехал на трех пешеходов. Как сообщили в ГИБДД, у водителя было алкогольное опьнение.


— Водитель на автомобиле Lexus двигался по улице Одоевского, со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Твардовского, в пути следования у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также совершил наезд на трех пешеходов, которые стояли на тротуаре, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

В пресс-службе ГИБДД также сообщили, что женщина около 30 лет скончалась от травм. Два пешехода мужчины были доставлен в больницу с различными травмами. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства

Сегодня, 13 ноября, в Новосибирске 21-летний водитель насмерть сбил пешехода.

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