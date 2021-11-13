Пьяный водитель на Lexus в Новосибирске наехал на трех пешеходов — погибла женщина

В Новосибирске на улице Одоевского 13 ноября в 6:50 45-летний водитель наехал на трех пешеходов. Как сообщили в ГИБДД, у водителя было алкогольное опьнение.



— Водитель на автомобиле Lexus двигался по улице Одоевского, со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Твардовского, в пути следования у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также совершил наезд на трех пешеходов, которые стояли на тротуаре, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

В пресс-службе ГИБДД также сообщили, что женщина около 30 лет скончалась от травм. Два пешехода мужчины были доставлен в больницу с различными травмами. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства