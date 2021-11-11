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В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы

На новосибирца завели уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней

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10 ноября в Следственный комитет обратилась 41-летняя жительница Ленинского района Новосибирска с заявлением о неоднократном изнасиловании своей 15-летней дочери. Она указала на подозреваемого — 44-летнего жителя Кировского района.

— По словам женщины, мужчина в октябре и ноябре текущего года неоднократно насиловал ее несовершеннолетнюю дочь и угрожал ей. Всё это он делал дома у девочки в Ленинском районе Новосибирска в отсутствие взрослых и в квартире в Кировском районе, где он проживает, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

Известно, что задержанный ранее не судимый.

На момент публикации в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области не смогли прокомментировать ситуацию.

1 ноября в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы. Женщина сообщила правоохранителям, что ее 29-летний сожитель напал на дочь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

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