В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы

10 ноября в Следственный комитет обратилась
— По словам женщины, мужчина в октябре и ноябре текущего года неоднократно насиловал ее несовершеннолетнюю дочь и угрожал ей. Всё это он делал дома у девочки в Ленинском районе Новосибирска в отсутствие взрослых и в квартире в Кировском районе, где он проживает, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.
Известно, что задержанный ранее не судимый.
На момент публикации в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области не смогли прокомментировать ситуацию.
1 ноября в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 1