В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы

10 ноября в Следственный комитет обратилась 41-летняя жительница Ленинского района Новосибирска с заявлением о неоднократном изнасиловании своей 15-летней дочери. Она указала на подозреваемого — 44-летнего жителя Кировского района.



— По словам женщины, мужчина в октябре и ноябре текущего года неоднократно насиловал ее несовершеннолетнюю дочь и угрожал ей. Всё это он делал дома у девочки в Ленинском районе Новосибирска в отсутствие взрослых и в квартире в Кировском районе, где он проживает, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

