Кто понесет ответственность за трагедию в лицее, где три человека провалились в кипяток? Ответ мэрии

В Новосибирске ищут виновных в трагедии в лицее, где в кипяток упали трое
В мэрии Новосибирска объяснили, кого признают виновным в трагедии, которая произошла в лицее
В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, ссылаясь на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», объяснили, что за трагедию несет ответственность образовательная организация. По данным администрации города, руководитель учреждения вправе назначить лиц, ответственных за безопасность школы, — они и будут считаться виновными. Пока они не установлены.
Департамент образования, по данным пресс-центра мэрии, после трагедии будет проводить дополнительные инструктажи в школах по соблюдению правил безопасности.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, причины провала пока не установлены. Сейчас их выясняют представители СК по Новосибирской области.
1 ноября в лицее
Все подробности произошедшего вы можете прочесть в нашем онлайн-репортаже.