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Кто понесет ответственность за трагедию в лицее, где три человека провалились в кипяток? Ответ мэрии

Причину происшествия до сих пор устанавливают

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Два работника СГК и школьный слесарь провалились в яму с кипятком

Два работника СГК и школьный слесарь провалились в яму с кипятком

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В Новосибирске ищут виновных в трагедии в лицее, где в кипяток упали трое

В мэрии Новосибирска объяснили, кого признают виновным в трагедии, которая произошла в лицее № 12. Ответственность за то, что три человека провалились в кипяток при осмотре системы отопления, понесет работник школы.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, ссылаясь на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», объяснили, что за трагедию несет ответственность образовательная организация. По данным администрации города, руководитель учреждения вправе назначить лиц, ответственных за безопасность школы, — они и будут считаться виновными. Пока они не установлены.

Департамент образования, по данным пресс-центра мэрии, после трагедии будет проводить дополнительные инструктажи в школах по соблюдению правил безопасности.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, причины провала пока не установлены. Сейчас их выясняют представители СК по Новосибирской области.

1 ноября в лицее № 12 во время осмотра системы отопления трое мужчин провалились в яму с кипятком. Пострадавшие получили ожоги от 55 до 75% тела. Двое пострадавших скончались в реанимации Новосибирской областной больницы.

Все подробности произошедшего вы можете прочесть в нашем онлайн-репортаже.

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