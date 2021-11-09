В прокуратуре рассказали, почему отчим избил 17-летнего подростка в Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура организовала проверку по факту избиения отчимом 17-летнего подростка. Мальчик попал в больницу.

— Предварительно установлено, что 17-летнему потерпевшему ушибы и ссадины причинил опекун из-за конфликта (несовершеннолетний решил уйти из опекунской семьи и проживать самостоятельно), — сообщает пресс-служба ведомства.