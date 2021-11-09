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В прокуратуре рассказали, почему отчим избил 17-летнего подростка в Новосибирской области

Мальчик находится в больнице

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Проверку проводят прокуратура и Следственный комитет

Проверку проводят прокуратура и Следственный комитет

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Избитый под Новосибирском 17-летний подросток хотел уйти из семьи

В Новосибирской области прокуратура организовала проверку по факту избиения отчимом 17-летнего подростка. Мальчик попал в больницу.

— Предварительно установлено, что 17-летнему потерпевшему ушибы и ссадины причинил опекун из-за конфликта (несовершеннолетний решил уйти из опекунской семьи и проживать самостоятельно), — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал НГС, что подростка избивали неоднократно и систематически с августа по ноябрь этого года. Опекунами мальчика являлись 37-летний житель рабочего поселка Сузун Новосибирской области и его 38-летняя супруга. Мужчина ранее работал в районной администрации программистом, а сейчас является сотрудником одного из банков в должности IT-специалиста.

— Сейчас СК проводит проверку по факту произошедшего. Как только побои были зарегистрированы, прокуратура начала проверку в отношении органов опеки и попечительства. Предстоит выяснить, как контролировалась семья, в каких условиях проживал ребенок. Дадим оценку органам профилактики и примем соответствующие меры. Приемные родители должны были предоставлять органам опеки отчет о том, как расходовались средства, выплачиваемые опекунам на несовершеннолетнего подопечного. Выясним, как это всё соблюдалось, — пояснял прокурор Сузунского района Владимир Череватов.

Молодой человек учился на отделении русских народных инструментов по специализации «преподаватель, артист, концертмейстер» и направлению «баян».

Летом в суд передали дело в отношении мужчины, которого обвиняют в том, что он бросил 6-летнего пасынка головой об пол.

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