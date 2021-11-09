В прокуратуре рассказали, почему отчим избил 17-летнего подростка в Новосибирской области

Избитый под Новосибирском
В Новосибирской области прокуратура организовала проверку по факту избиения отчимом
— Предварительно установлено, что
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал НГС, что подростка избивали неоднократно и систематически с августа по ноябрь этого года. Опекунами мальчика являлись
— Сейчас СК проводит проверку по факту произошедшего. Как только побои были зарегистрированы, прокуратура начала проверку в отношении органов опеки и попечительства. Предстоит выяснить, как контролировалась семья, в каких условиях проживал ребенок. Дадим оценку органам профилактики и примем соответствующие меры. Приемные родители должны были предоставлять органам опеки отчет о том, как расходовались средства, выплачиваемые опекунам на несовершеннолетнего подопечного. Выясним, как это всё соблюдалось, — пояснял прокурор Сузунского района Владимир Череватов.
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