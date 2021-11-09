В Новосибирской области подросток-сирота попал в больницу — его избил опекун

Как удалось выяснить, опекунами 17-летнего Романа (имя изменено. — Прим. ред.) являлся 37-летний житель рабочего поселка Сузун Новосибирской области и его 38-летняя супруга. Мужчина ранее работал в районной администрации программистом, а сейчас является сотрудником одного из банков в должности IT-специалиста.



Пострадавший от приемных родителей подросток учится на 2 курсе в новосибирском областном колледже культуры и искусств. Во время нерабочих дней в ноябре он приехал домой, в Сузун, где и был избит опекуном.



Как сообщили в прокуратуре, мальчик не является каким-либо родственником своим опекунам. В этой семье подросток находится уже несколько лет. Следственным органам предстоит выяснить, как часто он подвергался насилию со стороны приемных родителей, причины жестокости и агрессии в адрес сироты.



— Сейчас СК проводит проверку по факту произошедшего. Как только побои были зарегистрированы, прокуратура начала проверку в отношении органов опеки и попечительства. Предстоит выяснить, как контролировалась семья, в каких условиях проживал ребенок. Дадим оценку органам профилактики и примем соответствующие меры. Приемные родители должны были предоставлять органам опеки отчет о том, как расходовались средства, выплачиваемые опекунам на несовершеннолетнего подопечного. Выясним, как это всё соблюдалось, — пояснил прокурор Сузунского района Новосибирской области Владимир Череватов.

