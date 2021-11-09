В Новосибирской области подросток-сирота попал в больницу — его избил опекун

Опекун избил
В минувшее воскресенье, 7 ноября, с многочисленными травмами и ссадинами рук, ног, головы и туловища в Сузунскую ЦРБ Новосибирской области был доставлен
— Подростка в приемной семье избивали неоднократно и систематически. Уже установлено, что в период с августа по ноябрь его избивал опекун. Сейчас проверку проводит Cледственный комитет, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
Как удалось выяснить, опекунами
Пострадавший от приемных родителей подросток учится на 2 курсе в новосибирском областном колледже культуры и искусств. Во время нерабочих дней в ноябре он приехал домой, в Сузун, где и был избит опекуном.
Как сообщили в прокуратуре, мальчик не является каким-либо родственником своим опекунам. В этой семье подросток находится уже несколько лет. Следственным органам предстоит выяснить, как часто он подвергался насилию со стороны приемных родителей, причины жестокости и агрессии в адрес сироты.
— Сейчас СК проводит проверку по факту произошедшего. Как только побои были зарегистрированы, прокуратура начала проверку в отношении органов опеки и попечительства. Предстоит выяснить, как контролировалась семья, в каких условиях проживал ребенок. Дадим оценку органам профилактики и примем соответствующие меры. Приемные родители должны были предоставлять органам опеки отчет о том, как расходовались средства, выплачиваемые опекунам на несовершеннолетнего подопечного. Выясним, как это всё соблюдалось, — пояснил прокурор Сузунского района Новосибирской области Владимир Череватов.
В отделе опеки и попечительства корреспонденту НГС отказались давать комментарии по данному инциденту и бросили трубку.
Роман учится на отделении русских народных инструментов по специализации «преподаватель, артист, концертмейстер» и направлению «баян». С первого дня он проживал в общежитии колледжа. О том, что подросток попал в больницу с побоями, педагогам сообщил сотрудник полиции.
— Рома никогда не жаловался, он очень скромный. Но у меня было чувство, что он с неохотой едет домой. Это мое субъективное мнение. Никаких конфликтов с ребятами у него не было ни в колледже, ни в общежитии. У него есть друзья как среди одногруппников, так и среди жильцов общежития. Он очень уступчивый, воспитанный, контактный и спокойный. Следов побоев я не видела. С опекуном-мужчиной мы общались крайне редко, он приезжал один раз — мы вызывали его, когда нашли у Романа электронную сигарету. Это было еще в прошлом году. А вот его жена довольно часто приезжает в колледж — раз в два месяца точно. Она беспокоится о мальчике, спрашивает, как он учится, и говорит, что хочет, чтобы он стал хорошим человеком, — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Нина Соколова.
Классный руководитель подтвердила сказанное коллегой и пояснила, что подросток учится на твердую четверку. Старается, занимается.
— Например, в октябре он сдал техзачет на «4+». Вчера я разговаривала со старостой группы. Меня заверили, что всё хорошо и конфликтов у него никаких не было, — говорит Евгения Викторовна.
Педагоги отмечают, что мальчик всегда одет в чистое, аккуратен.
— Он приучен к труду, может организовать самообслуживание с первого дня: и приготовить обед, и вовремя встать на занятия. Самодисциплина в нем есть. Хватало ли ему денег, мы не знаем. Но он никогда ни у кого ничего не взял без спроса. Мы всегда жалеем, что такой хороший парень и сирота с такой сложной судьбой, — вздыхает Нина Соколова.
Также в колледже отметили, что в октябре приемная мать на две недели забирала Романа, чтобы обследовать у врача. А после были предоставлены соответствующие справки из медучреждения.
Ранее НГС публиковал откровения сироты о жизни в приемной семье. Волею судьбы сначала маленькая девочка попала в детский дом, а потом ее под опеку взяла семья. Семилетку избивали и унижали 8 лет, пока ей не удалось вырваться от приемных родителей.