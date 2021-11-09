На площади Ленина в Новосибирске перевернулся кроссовер — фото с места

Автомобиль перевернулся на бок в центре Новосибирска
Вечером во вторник, 9 ноября, в центре города на Красном проспекте напротив Новосибирского театра оперы и балета произошло ДТП.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнулись хэтчбэк «Опель» и кроссовер «Тойота». После дара последний перевернулся на бок.
Информация о данной аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 1:30. Очевидец сообщал о том, что в ДТП участвовали три автомобиля.
В ГИБДД пообещали прокомментировать информацию позже.
В конце октября на трассе в Новосибирской области перевернулся микроавтобус с людьми — три человека попали в больницу.