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На площади Ленина в Новосибирске перевернулся кроссовер — фото с места

На месте работает полиция

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По информации 112, в аварии участвовало три автомобиля

По информации 112, в аварии участвовало три автомобиля

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Автомобиль перевернулся на бок в центре Новосибирска

Вечером во вторник, 9 ноября, в центре города на Красном проспекте напротив Новосибирского театра оперы и балета произошло ДТП.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнулись хэтчбэк «Опель» и кроссовер «Тойота». После дара последний перевернулся на бок.

Информация о данной аварии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 1:30. Очевидец сообщал о том, что в ДТП участвовали три автомобиля.

В ГИБДД пообещали прокомментировать информацию позже.

В конце октября на трассе в Новосибирской области перевернулся микроавтобус с людьми — три человека попали в больницу.

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ДТПОперный театрперевернулся автомобиль
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