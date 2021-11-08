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От ВАЗа после ДТП почти ничего не осталось: в Новосибирске столкнулись три машины на Никитина

Одного из водителей забрала скорая

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Один из автомобилей выбросило на обочину

Один из автомобилей выбросило на обочину

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В Новосибирске столкнулись три машины на улице Никитина

ДТП с участием нескольких машин произошло рано утром в этот понедельник, 8 ноября, на улице Никитина. От ВАЗа после удара почти ничего не осталось.

— Только что ДТП произошло. Хорошо размотался чувак, причем не один, — прислал видео аварии в редакцию читатель НГС.

В ГИБДД сообщили, что в ДТП нет погибших.

— Столкновение трех автомобилей, пострадал водитель автомобиля ВАЗ, доставлен с предварительным диагнозом «перелом бедра» в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства выясняются, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

Вечером в среду, 27 октября, на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и 2-го Краснодонского переулка в Калининском районе Новосибирска автомобиль сбил пешехода — им оказался Андрей Штаудингер. Через пять дней, 1 ноября, Андрей скончался в больнице, не приходя в сознание. Он получил тяжелые травмы головы, несовместимые с жизнью. Родственники опасаются, что виновник может уйти от ответственности и ищут свидетелей ДТП.

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