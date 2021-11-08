От ВАЗа после ДТП почти ничего не осталось: в Новосибирске столкнулись три машины на Никитина

В Новосибирске столкнулись три машины на улице Никитина
ДТП с участием нескольких машин произошло рано утром в этот понедельник,
— Только что ДТП произошло. Хорошо размотался чувак, причем не один, — прислал видео аварии в редакцию читатель НГС.
В ГИБДД сообщили, что в ДТП нет погибших.
— Столкновение трех автомобилей, пострадал водитель автомобиля ВАЗ, доставлен с предварительным диагнозом «перелом бедра» в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства выясняются, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.
Вечером в среду, 27 октября, на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и