От ВАЗа после ДТП почти ничего не осталось: в Новосибирске столкнулись три машины на Никитина

Вечером в среду, 27 октября, на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и 2-го Краснодонского переулка в Калининском районе Новосибирска автомобиль сбил пешехода — им оказался Андрей Штаудингер. Через пять дней, 1 ноября , Андрей скончался в больнице, не приходя в сознание. Он получил тяжелые травмы головы, несовместимые с жизнью. Родственники опасаются, что виновник может уйти от ответственности и ищут свидетелей ДТП.