В Новосибирске молодого мужчину насмерть сбила машина — родственники ищут свидетелей ДТП

Вечером в среду, 27 октября, на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и 2-го Краснодонского переулка в Калининском районе Новосибирска автомобиль сбил пешехода — им оказался Андрей Штаудингер. Через несколько дней ему должно было исполниться 40 лет. Через пять дней, 1 ноября, Андрей скончался в больнице, не приходя в сознание. Он получил тяжелые травмы головы, несовместимые с жизнью.

Родственники опасаются, что виновник может уйти от ответственности и ищут свидетелей ДТП.



— В тот вечер он пришел домой, и дома не оказалось хлеба. Он пошел в магазин. Это случилось в промежутке между 22:30 и 22:35. Андрей переходил дорогу по пешеходному переходу, и его сбил автомобиль. Там знак висит с ограничением скорости — не больше 40 км/ч. Травмы были жуткие — в гробу его невозможно было узнать. У него остались двое детей и жена. Она до сих пор не может прийти в себя. Вообще Андрей очень осторожный человек, всегда верил в людей, он был человеком с большой буквы. Сейчас нам нужны свидетели, чтобы виновник не ушел от ответственности, — рассказала НГС родственница погибшего.