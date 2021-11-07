Власти отказывались признавать аварийным дом-развалюху, крыша которого придавила сибирячку

Власти в Татарском районе Новосибирской области отказывались признавать аварийным дом, крыша которого сегодня ночью обрушилась на 60-летнюю женщину, проживавшую в этом доме, заявили в прокуратуре региона.

Ранее в МЧС сообщали, что ночью 7 ноября в селе Киевка произошло частичное обрушение потолочного перекрытия в частном доме, из-под завалов извлекли женщину, которая получила переломы. Были опубликованы фото дома — видно, что это сооружение находится в неудовлетворительном состоянии.