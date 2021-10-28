«Я уже думала, что помру здесь»: как 64-летнюю жительницу железной бочки всем миром переселяли в новую квартиру

— Я до сих пор не верю. Не покидает ощущение, что сейчас скажут: «Улыбочку, вас снимала скрытая камера». Вот так бывает, — делится своими впечатлениями Светлана Васильевна Чернова. — Не по себе. Столько лет гнобили-гнобили, и так резко — раз. В моем сознании еще ничего на место не встает.
Журналисты NGS55.RU отправились в гости к Светлане Черновой, которая последние 35 лет прожила в металлической бочке на окраине Омска. После публикации Сети городских порталов в начале октября историю женщины подхватили почти все СМИ страны. С тех пор ее жизнь круто изменилась. Светлане Васильевне поспешили на помощь блогеры, волонтеры и просто неравнодушные люди. В кратчайшие сроки ей собрали деньги на новую квартиру. И вот спустя десятилетия жизни в металлической таре долгожданный момент настал. Наша героиня переехала в новую, уютную, а главное, собственную квартиру. Как она обживается на новом месте, рассказывают коллеги из NGS55.RU, отметив новоселье со счастливой хозяйкой собственного жилья, и вспоминают всю историю Светланы Васильевны.
Как всё началось
На городской окраине Омска располагается мини-поселок, состоящий из нескольких металлических бочек. В них с советских времен жили люди. Сначала это были офицеры, служащие на местном военном заводе, а затем гражданские. Среди них была и наша героиня. Началось всё в 1986 году, когда Светлане предложили переехать из общежития в бочку в профкоме военного завода, на котором она трудилась крановщиком. Это якобы должно было ускорить очередь на получение квартиры. Но в стране началась перестройка, со временем военный завод закрылся, и перспектива получения собственного жилья стала весьма призрачной.
С тех пор Светлана была вынуждена жить в металлической цистерне без воды и отопления. А пару лет назад ей отключили и электричество, так как провода к бочкам были проведены незаконно. Основная проблема проживания в таких условиях — это обогрев помещения. Зимой, особенно в морозы, металлическая бочка моментально остывает и дрова в буржуйку приходится подкидывать каждые два-три часа. Чтобы не замерзнуть, следить за печкой необходимо и ночью.
Мужа и детей у Светланы нет, а с немногочисленными родственниками она предпочитает не общаться. Женщина не раз обращалась за помощью к властям, но чем-то конкретным ей помочь не могли. В последние пару лет ей лишь предлагали переезд в геронтологический центр. Но Светлана от такого предложения отказывается, так как считает, что еще вполне может прожить и без посторонней помощи. Не о приюте для стариков она мечтала всю свою жизнь.
А прошлой весной случилась еще одна неприятность. Пока Светлана лежала в больнице, в бочку залезли воры и украли газовый котел, с помощью которого она отапливала свое жилище. Только вот кредит за дорогостоящее оборудование остался. Из скромной пенсии в 14 тысяч рублей Светлана ежемесячно была вынуждена отдавать 12 тысяч банку. Впрочем, помощи женщина сама никогда не просила, говорила, что ей на всё хватает. Еще до недавнего времени она ходила несколько раз в месяц мыть пол в мебельный цех неподалеку. За это ей единовременно платили 400 рублей.
Судьба ее соседей, жителей других бочек, сложилась совершенно по-разному. Кому-то всё же удалось переехать в более приличное жилье, а кто-то погиб здесь же в пожаре.
Но вдруг ее жизнь резко изменилась.
Помощь от блогеров и волонтеров
Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. После широкой огласки в СМИ о пенсионерке узнали блогеры и захотели ей помочь. Первым откликнулся новосибирец Игорь Мёдов. Он специально приехал в Омск, чтобы познакомиться со Светланой, узнать о ее проблемах и хоть как-то облегчить женщине жизнь. Парень купил для пенсионерки запас угля на зиму, корм для животных, газовый баллон и прочие необходимые в быту мелочи.
В это же время московский волонтер Елена Тришина заинтересовалась жизнью Светланы Черновой. Девушка объявила у себя в Instagram сбор средств для покупки жилья пенсионерке. Деньги собрали быстро. Всего за два дня неравнодушные подписчики пожертвовали более двух миллионов рублей. И уже спустя сутки москвичка прилетела в Омск, чтобы купить для пенсионерки квартиру. Этих денег хватило не только на квартиру, но и на необходимую мебель и технику. Одно из самых больших пожертвований сделала жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Она перевела для Светланы Черновой 500 тысяч рублей.
«Я до сих пор не верю»
Квартира куплена, договор оформлен, ключи у Светланы Черновой на руках. Осталось только перевезти вещи.
Ветреная и пасмурная погода нисколько не омрачала долгожданные сборы нехитрого скарба. С перевозкой вещей Светлане помогли ее знакомые. На автомобиле они отвезли большую часть имущества. Без транспорта тут не справиться — новое жилье находится на другом краю города. Как говорит Светлана, самое главное — это перевезти крупные и тяжелые вещи, а с остальным она справится сама.
В бочке компанию Светлане составляли пес Черныш и белый кот. Кота женщина готова была перевезти уже сейчас, вот, правда, он в момент переезда в очередной раз пошел погулять. Раньше в бочке жили два котика — белый и рыжий. Но пока Светлана лежала в больнице прошлой зимой, животные жили на ближайшей теплотрассе. В итоге белый кот обморозил уши, а рыжий и вовсе пропал.
— Котика сегодня хотели перевезти, он бегает где-то. Придет, заберу его сюда. Он к лотку не приучен. Я ставила, а он в нём спит. Он ходит в туалет только на улицу. Буду его приучать. А что делать? Он у меня с характером. Буду его к унитазу приучать. Ходят же коты. Он в бочке в колокольчик бил, когда на улицу выйти хотел, и я ему открывала дверь, — рассказывает Светлана Васильевна.
А вот с Чернышом всё намного сложнее. Молодому псу примерно 1,5–2 года, он прибился к бочке Светланы после стерилизации и обработки в муниципальном приюте. В домашних условиях Черныш никогда не жил, и вряд ли получится его переучить. Благо, что за собакой согласились приглядеть жители соседнего частного сектора.
Новая квартира в 29 квадратных метров кажется настоящими хоромами по сравнению с тесной бочкой. В любом случае она в полтора раза больше, чем та каморка, которая служила пристанищем Светлане Васильевне последние десятки лет. Тем более что посреди комнаты больше нет печки, которая занимала огромную часть пространства, а ради туалета теперь не надо одеваться и идти на улицу. Застекленный балкон, современная мебель и отдельная ванная завершают картину. В округе много магазинов, рядом с домом — остановка общественного транспорта. Совсем рядом парк, что особенно важно для немолодой женщины.
В новой квартире Светланы даже есть турник в дверном проходе, он остался от прежних хозяев. Ему женщина радуется, как маленький ребенок. Впрочем, улыбка с ее глаз не сходит во время всего нашего разговора.
— Буду вот спину вытягивать. Для здоровья полезно, — улыбается женщина. — А то на огороде только тяжести таскала.
Светлана всю свою жизнь увлекается вязанием и шитьем. Раньше женщина шила и на заказ, но сейчас, говорит, годы уже не те. Советская швейная машинка у нее, несмотря на свой возраст, в отличном состоянии.
— Могу полностью машинку на запчасти разобрать, почистить всё и заново собрать. Сколько лет она со мной. Для себя сейчас могу пошить что-нибудь, — говорит Светлана.
В новой квартире ей пока непривычно. В течение двух недель ей должны оформить прописку. А пока Светлана понемногу обживается.
— Все документы отправила на регистрацию. И потом прописка будет, — с гордостью говорит пенсионерка. — Уже один раз переночевала. Спала и каждые два часа просыпалась. Раз что-то загремело. Думаю, опять кто-то по бочке ходит. Одна бочка в голове. Или Черныш давно не лаял. Соскакиваю: «Господи, да я же не там нахожусь».
Хотя дальнейшая судьба бочки, которая стала родной за больше чем полжизни, Светлану не особо беспокоит. Пожалуй, единственное, чего не будет ей хватать, так это работы на огороде.
— Бочку на металл сдам. Я уже думала, что так и помру в бочке. Уже за 35 лет так голова заморочена. Никак не могу еще освоиться в новой квартире, — признаётся Светлана. А еще — выразить свою благодарность людям, которые так круто изменили ее жизнь. Эмоции просто переполняют пожилую женщину.
Так уж вышло, что помощь посторонних людей, блогеров и волонтеров оказалась куда эффективней, чем помощь властей. Не секрет, что очереди на получение социального жилья могут тянуться годами и десятилетиями. Предложения от чиновников о выделении квартиры начали поступать Светлане Черновой только после широкой огласки, но, со слов пенсионерки, все доступные варианты были в весьма плачевном состоянии. Случай омички не единичный. Сколько еще в стране таких бочек, погорельцев, ветхого жилья, вряд ли кто-то сможет сказать точно. И с помощью одних лишь блогеров массово эту проблему решить явно не удастся.