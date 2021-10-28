«Я уже думала, что помру здесь»: как 64-летнюю жительницу железной бочки всем миром переселяли в новую квартиру

— Я до сих пор не верю. Не покидает ощущение, что сейчас скажут: «Улыбочку, вас снимала скрытая камера». Вот так бывает, — делится своими впечатлениями Светлана Васильевна Чернова. — Не по себе. Столько лет гнобили-гнобили, и так резко — раз. В моем сознании еще ничего на место не встает.



Журналисты NGS55.RU отправились в гости к Светлане Черновой, которая последние 35 лет прожила в металлической бочке на окраине Омска. После публикации Сети городских порталов в начале октября историю женщины подхватили почти все СМИ страны. С тех пор ее жизнь круто изменилась. Светлане Васильевне поспешили на помощь блогеры, волонтеры и просто неравнодушные люди. В кратчайшие сроки ей собрали деньги на новую квартиру. И вот спустя десятилетия жизни в металлической таре долгожданный момент настал. Наша героиня переехала в новую, уютную, а главное, собственную квартиру. Как она обживается на новом месте, рассказывают коллеги из NGS55.RU, отметив новоселье со счастливой хозяйкой собственного жилья, и вспоминают всю историю Светланы Васильевны.