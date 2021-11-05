«Будто на диване подпрыгнула»: как люди ощутили землетрясение в Новосибирской области

Как люди почувствовали землетрясение под Новосибирском
Жительница Новосибирской области рассказала, как она пережила землетрясение, которое произошло сегодня ночью в Краснозерском районе.
— Дом частный, проснулась, как будто дом кто-то качнул вперед-назад. Был немного шум, может, вещи какие-то на чердаке сдвинулись. Родители недалеко живут. Мама на диване спала, проснулась, будто на диване подпрыгнула. По ее словам, думала, что померещилось или приснилось. Отец не проснулся. Еще в соседней деревне у знакомой спрашивала, тоже говорит, как раз вставала в туалет, только легла, и тоже колыхнуло дом, — описала НГС жительница села Новоспасск.
Ранее Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН сообщил, что интенсивность землетрясения оценивается в 4,9 балла, в эпицентре — 6,2. Очаг располагался неподалеку от села Казанак — в 320 километрах от Новосибирска.
В начале октября в Искитимском районе произошло землетрясение магнитудой