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«Будто на диване подпрыгнула»: как люди ощутили землетрясение в Новосибирской области

В эпицентре интенсивность достигла 6,2 балла

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Землетрясение произошло ночью

Землетрясение произошло ночью

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Как люди почувствовали землетрясение под Новосибирском

Жительница Новосибирской области рассказала, как она пережила землетрясение, которое произошло сегодня ночью в Краснозерском районе.

— Дом частный, проснулась, как будто дом кто-то качнул вперед-назад. Был немного шум, может, вещи какие-то на чердаке сдвинулись. Родители недалеко живут. Мама на диване спала, проснулась, будто на диване подпрыгнула. По ее словам, думала, что померещилось или приснилось. Отец не проснулся. Еще в соседней деревне у знакомой спрашивала, тоже говорит, как раз вставала в туалет, только легла, и тоже колыхнуло дом, — описала НГС жительница села Новоспасск.

Ранее Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН сообщил, что интенсивность землетрясения оценивается в 4,9 балла, в эпицентре — 6,2. Очаг располагался неподалеку от села Казанак — в 320 километрах от Новосибирска.

В начале октября в Искитимском районе произошло землетрясение магнитудой 2,1 балла.

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землетрясениемагнитудаприрода
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