В Новосибирской области произошло землетрясение силой 6,2 балла

Вечером 4 ноября в Новосибирской области произошло землетрясение. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.
Известно, что магнитуда землетрясения составила 4,9, сила в эпицентре — 6,2 балла. Очаг зафиксировали в Краснозерском районе недалеко от села Казанак. Оно расположено на расстоянии примерно в 320 км от Новосибирска.
Недалеко от эпицентра находятся озера Горькое, Варнавское и Мишино.
В начале октября подземные толчки зафиксировали в Искитимском районе. Магнитуда достигла 2,1.