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В Новосибирской области произошло землетрясение силой 6,2 балла

Эпицентр зафиксировали в Краснозерском районе

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Толчки зафиксировали в 20:46

Толчки зафиксировали в 20:46

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Вечером 4 ноября в Новосибирской области произошло землетрясение. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Известно, что магнитуда землетрясения составила 4,9, сила в эпицентре — 6,2 балла. Очаг зафиксировали в Краснозерском районе недалеко от села Казанак. Оно расположено на расстоянии примерно в 320 км от Новосибирска.

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Недалеко от эпицентра находятся озера Горькое, Варнавское и Мишино.

В начале октября подземные толчки зафиксировали в Искитимском районе. Магнитуда достигла 2,1.

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