7 октября четверг
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 7/10
usd 72.57
eur 83.93
Тема дняДело о пропавшей семье Фреюк. Где они сейчас?
Все новости
Все новости

Недалеко от Новосибирска произошло землетрясение

Толчки зафиксировали в Искитимском районе

4 523
18Обсудить

Поделиться

Эпицентр находится в отдалении от населенных пунктов

Эпицентр находится в отдалении от населенных пунктов

Поделиться

Днем 7 октября в нескольких километрах к северу от села Усть-Чем в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение.

О землетрясении сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По данным службы, землетрясение магнитудой 2,1 зафиксировали примерно в 15:30.

Землетрясение недалеко от этого места уже случалось в августе, а до этого — в апреле. Тогда магнитуда была 3,7.

Поделиться

В сентябре прошлого года в Искитимском районе произошло самое сильное за последние 100 лет землетрясение в Горловском угольном бассейне. Толчки почувствовали жители Ложка.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

природа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...