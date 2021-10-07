Недалеко от Новосибирска произошло землетрясение

Днем 7 октября в нескольких километрах к северу от села Усть-Чем в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение.
О землетрясении сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
По данным службы, землетрясение магнитудой 2,1 зафиксировали примерно в 15:30.
Землетрясение недалеко от этого места уже случалось в августе, а до этого — в апреле. Тогда магнитуда была 3,7.
В сентябре прошлого года в Искитимском районе произошло самое сильное за последние 100 лет землетрясение в Горловском угольном бассейне. Толчки почувствовали жители Ложка.