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В Толмачево экстренно сел самолет до Братска — женщине стало плохо на борту

Сейчас пассажиры ждут своего вылета в аэропорту

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Самолет приземлился в 08:30

Самолет приземлился в 08:30

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Самолет экстренно приземлился в Новосибирске из-за инфаркта пассажирки

Сегодня утром, 3 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачево экстренно сел рейс авиакомпании S7 Airlines, который летел из Москвы в Братск. Одной из пассажирок стало плохо.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирского аэропорта, самолет приземлился в 08:30. У женщины на борту случился инфаркт, ее увезли на скорой. Остальные пассажиры пока ждут своего вылета.

В сентябре самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в Новосибирске — одному из пассажиров тогда тоже стало плохо.

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