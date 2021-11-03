В Толмачево экстренно сел самолет до Братска — женщине стало плохо на борту

Самолет экстренно приземлился в Новосибирске из-за инфаркта пассажирки
Сегодня утром, 3 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачево экстренно сел рейс авиакомпании S7 Airlines, который летел из Москвы в Братск. Одной из пассажирок стало плохо.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирского аэропорта, самолет приземлился в 08:30. У женщины на борту случился инфаркт, ее увезли на скорой. Остальные пассажиры пока ждут своего вылета.
В сентябре самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в Новосибирске — одному из пассажиров тогда тоже стало плохо.