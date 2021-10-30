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Семиклассница попала в больницу — она подралась с одноклассницей в школьном туалете

Школьница находится на лечении с сотрясением головного мозга

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Прокуратура проверит гимназию

Прокуратура проверит гимназию

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В Новосибирске семиклассница попала в больницу после драки в школьном туалете

В Новосибирске 27 октября в гимназии № 8 драка двух школьниц привела к госпитализации семиклассницы с сотрясением головного мозга. Мама пострадавшей обратилась в полицию. Нападавшая девочка будет поставлена на учет, а школу проверит прокуратура Новосибирcкой области.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, девочки после словесных оскорблений подрались. Они наносили удары друг другу руками и ногами. Потерпевшая после драки почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

— После окончания лечения девочке будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Сотрудники ПДН в настоящее время по данному факту проводят проверку, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в МВД по Новосибирской области.

В отношении родителей нападавшей девочки будет принято решение о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Сотрудники полиции также проведут беседу с администрацией школы о профилактике конфликтных ситуаций на территории учебного заведения.

Видео с дракой опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Там же сообщили, что пострадавшую девочку подвергали буллингу в школе на протяжении долгого времени.

Прокуратура Новосибирской области проверят гимназию № 8, которая находится в Первомайском районе.

— В ходе проверки прокуратура города оценит в образовательной организации и иных органах системы профилактики исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о защите прав ребенка, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Проверку также организует Следственный комитет по Новосибирской области.

— Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Прокуратура города Бердска проведет проверку после драки в одной из школ города, в которой пострадал 13-летний подросток: он попал в больницу с переломом черепа.

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