Семиклассница попала в больницу — она подралась с одноклассницей в школьном туалете

В Новосибирске семиклассница попала в больницу после драки в школьном туалете
В Новосибирске 27 октября в гимназии
Как сообщили в МВД по Новосибирской области, девочки после словесных оскорблений подрались. Они наносили удары друг другу руками и ногами. Потерпевшая после драки почувствовала себя плохо и была госпитализирована.
— После окончания лечения девочке будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Сотрудники ПДН в настоящее время по данному факту проводят проверку, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в МВД по Новосибирской области.
В отношении родителей нападавшей девочки будет принято решение о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Сотрудники полиции также проведут беседу с администрацией школы о профилактике конфликтных ситуаций на территории учебного заведения.
Видео с дракой опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Там же сообщили, что пострадавшую девочку подвергали буллингу в школе на протяжении долгого времени.
Прокуратура Новосибирской области проверят гимназию
— В ходе проверки прокуратура города оценит в образовательной организации и иных органах системы профилактики исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о защите прав ребенка, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Проверку также организует Следственный комитет по Новосибирской области.
— Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
Прокуратура города Бердска проведет проверку после драки в одной из школ города, в которой пострадал