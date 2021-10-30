Семиклассница попала в больницу — она подралась с одноклассницей в школьном туалете

В Новосибирске 27 октября в гимназии № 8 драка двух школьниц привела к госпитализации семиклассницы с сотрясением головного мозга. Мама пострадавшей обратилась в полицию. Нападавшая девочка будет поставлена на учет, а школу проверит прокуратура Новосибирcкой области.



Как сообщили в МВД по Новосибирской области, девочки после словесных оскорблений подрались. Они наносили удары друг другу руками и ногами. Потерпевшая после драки почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

— После окончания лечения девочке будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Сотрудники ПДН в настоящее время по данному факту проводят проверку, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в МВД по Новосибирской области.