Новосибирец погиб в ДТП — водитель не заметил пешехода в темноте

В Новосибирской области водитель «Тойота-Марк-2» сбил насмерть пешехода
В Новосибирской области 30 октября в 02:30 погиб пешеход. ДТП произошло в Коченевском районе на автодороге «Иртыш».
Как сообщили в ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «Тойота-Марк-2» ехал в сторону Омска. Он наехал на 30-летнего новосибирца, который находился на проезжей части без световозвращающих элементов.
— Пешеход-мужчина, житель Новосибирска, скончался на месте ДТП. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Известно, что водитель был трезв, пешеход шел по левой стороне проезжей части по ходу движения автомобиля, водитель утверждает, что не заметил его в темноте, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
29 октября утром в Октябрьском районе Новосибирска произошло тройное ДТП, где погиб водитель иномарки, которую вынесло на встречную полосу. Этот момент попал на камеру видеорегистратора.