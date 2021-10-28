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На Бердском шоссе вспыхнул автомобиль — сейчас в этом месте 5-километровая пробка

Очевидцы сняли пожар на видео

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Автомобиль загорелся около 12 часов дня

Автомобиль загорелся около 12 часов дня

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В Новосибирске на Бердском шоссе сгорел автомобиль

Легковая машина на Бердском шоссе вспыхнула около полудня 28 октября. Из-за пожара здесь образовалась 5-километровая пробка.

— В 12:12 пожарные выехали на сообщение, что горит автомобиль. По прибытии увидели, что машина полностью в огне. В течение нескольких минут ликвидировали открытое горение. Предварительно, водитель получил ожоги, его осматривает бригада скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Как сообщил читатель НГС, на Бердском шоссе из-за пожара образовалась пробка.

— Пожар, а дальше пробка и еще авария. Кто в сторону Матвеевки соберется — не ездите, мы колом встали, — предупреждает автомобилист.

По данным «Яндекса», пробка на Бердском шоссе оценивается больше 7 баллов. Машины стоят на протяжении 5 километров.

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Как добавили в пресс-службе МЧС, водителя автомобиля госпитализировали с предварительным диагнозом «ожоги верхних конечностей».

Вечером в понедельник, 18 октября, во дворе дома на улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска загорелся припаркованный автомобиль. В огне пострадал мужчина, которого в тяжелом состоянии увезли в больницу.

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МЧСавтомобильпожар
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