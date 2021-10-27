На Ватутина иномарка слетела в яму на месте дорожных работ

Вечером в среду, 27 октября, на улице Ватутина водитель иномарки съехал в яму на месте ремонтных работ, минуя бетонные блоки и знаки.
Об инциденте сообщил подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По его словам, яма от дорожных работ находится по адресу улица Ватутина, 30, корп. 1, а угодившая в нее машина — «Хонда-Аккорд». Последствия ДТП запечатлел на видео очевидец.
В ГИБДД корреспонденту НГС сообщили, что пока информация о происшествии в дежурную часть не поступала. Также она не проходила и через оперативного дежурного службы «112».
Сегодня НГС выложил сердитую колонку журналиста Стаса Соколова о том, как ямы на месте ремонтных работ на оживленной магистрали могут стоять днями. Обозреватель НГС порассуждал о том, почему власти закрывают глаза на качество и время проведения дорожных работ. Кстати, объектом ярости как раз стала яма на Ватутина неподалеку от места, куда сегодня провалился автомобиль.