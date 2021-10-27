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Посетителей поликлиники № 20 в Новосибирске эвакуировали — на месте пожарные

В прошлом году на реконструкцию поликлиники выделяли 50 миллионов

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По словам очевидцев, задымлен подвал помещения

По словам очевидцев, задымлен подвал помещения

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Утром 27 октября из ГКП № 20 на улице 1905 года, 19 вывели всех пациентов. К медучреждению приехали пожарные машины.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей.

— Сигнализация заливается, «пожарка» приехала. Дыма, огня нет, людей вывели, — рассказал Сергей и прислал видео.

Сергей добавил, что недавно в здании закончили ремонт, который «приезжала проверить комиссия из Москвы».

Звонок о пожаре проходил и через службу 112. Очевидцы сообщали, что в здании задымлен подвал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, предположительно причиной пожара стало короткое замыкание.

— В 07:47 поступило сообщение о незначительном задымлении в подвале, расположенном в медицинском учреждении по ул. 1905 года в Железнодорожном районе Новосибирска. В ходе разведки пожарно-спасательных подразделений, которые прибыли на место вызова через четыре минуты, установлено, что в бытовом помещении, расположенном в подвале, присутствовало незначительное задымление, предварительно, из-за короткого замыкания электросети электрической плиты без последующего горения. Пострадавших нет. Поликлиника продолжает работать в штатном режиме, — рассказали в МЧС.

По данным регионального Минздрава, в 2020 году действительно проходила реконструкция разных филиалов ГКП № 20, в том числе на улице 1905 года. Там ремонтировали педиатрическое отделение: планировалось обустроить детскую входную зону с удобным крыльцом и колясочной, открытую регистратуру, комнату ожидания, организовать понятную навигацию и современное картохранилище.

До декабря 2020 года в здании обещали полностью реконструировать основные коммуникации и оборудовать противопожарную систему.

Всего ГКП № 20 на ремонт во всех шести отделениях в 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» выделили более 50 миллионов рублей.

В сентябре пожар случился в ресторане «Бургер Кинг» в бизнес-центре «Бутон» на Красном проспекте. Тогда всех посетителей также эвакуировали.

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МЧСмедицинапожар
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