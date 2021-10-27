Посетителей поликлиники № 20 в Новосибирске эвакуировали — на месте пожарные

Утром 27 октября из ГКП
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей.
— Сигнализация заливается, «пожарка» приехала. Дыма, огня нет, людей вывели, — рассказал Сергей и прислал видео.
Сергей добавил, что недавно в здании закончили ремонт, который «приезжала проверить комиссия из Москвы».
Звонок о пожаре проходил и через службу 112. Очевидцы сообщали, что в здании задымлен подвал.
Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, предположительно причиной пожара стало короткое замыкание.
— В 07:47 поступило сообщение о незначительном задымлении в подвале, расположенном в медицинском учреждении по ул. 1905 года в Железнодорожном районе Новосибирска. В ходе разведки пожарно-спасательных подразделений, которые прибыли на место вызова через четыре минуты, установлено, что в бытовом помещении, расположенном в подвале, присутствовало незначительное задымление, предварительно, из-за короткого замыкания электросети электрической плиты без последующего горения. Пострадавших нет. Поликлиника продолжает работать в штатном режиме, — рассказали в МЧС.
По данным регионального Минздрава, в 2020 году действительно проходила реконструкция разных филиалов ГКП
До декабря 2020 года в здании обещали полностью реконструировать основные коммуникации и оборудовать противопожарную систему.
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В сентябре пожар случился в ресторане «Бургер Кинг» в бизнес-центре «Бутон» на Красном проспекте. Тогда всех посетителей также эвакуировали.