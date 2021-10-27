Посетителей поликлиники № 20 в Новосибирске эвакуировали — на месте пожарные

Утром 27 октября из ГКП № 20 на улице 1905 года, 19 вывели всех пациентов. К медучреждению приехали пожарные машины.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Сергей.

— Сигнализация заливается, «пожарка» приехала. Дыма, огня нет, людей вывели, — рассказал Сергей и прислал видео.

Сергей добавил, что недавно в здании закончили ремонт, который «приезжала проверить комиссия из Москвы».