В центре Новосибирска сегодня, 4 сентября, эвакуировали всех посетителей бизнес-центра «Бутон» на Красном проспекте. Причиной стал пожар в ресторане «Бургер Кинг», расположенном на втором этаже здания.

— В 13:26 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании в бизнес-центре на Красном проспекте. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из помещения фуд-корта шел дым. Специалисты звена газодымозащитной службы в первую очередь провели эвакуацию людей из кафе, где произошло возгорание вентиляции на площади три квадратных метра, следом — всех посетителей бизнес-центра; в общей сложности, порядка 150 человек, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.