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Из-за возгорания в «Бургер Кинге» в центре Новосибирска эвакуировали посетителей бизнес-центра

К зданию на Красном проспекте съехались пожарные расчёты

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Возгорание в помещении ресторана быстрого питания заметили в 13:26

Возгорание в помещении ресторана быстрого питания заметили в 13:26

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В центре Новосибирска эвакуировали посетителей бизнес-центра

В центре Новосибирска сегодня, 4 сентября, эвакуировали всех посетителей бизнес-центра «Бутон» на Красном проспекте. Причиной стал пожар в ресторане «Бургер Кинг», расположенном на втором этаже здания.

— В 13:26 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании в бизнес-центре на Красном проспекте. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из помещения фуд-корта шел дым. Специалисты звена газодымозащитной службы в первую очередь провели эвакуацию людей из кафе, где произошло возгорание вентиляции на площади три квадратных метра, следом — всех посетителей бизнес-центра; в общей сложности, порядка 150 человек, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Чтобы локализовать огонь, у пожарных ушло около 10 минут, столько же им понадобилось для ликвидации открытого горения.

Всего к месту происшествия прибыли 7 единиц пожарной техники и 25 пожарных.

В конце августа в Бердске к зданию поликлиники на улице Островского, 53 съехались пожарные. Из-за возгорания в здании пришлось эвакуировать пациентов и медперсонал.

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