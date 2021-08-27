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В Бердске в поликлинике произошел пожар — врачей и пациентов эвакуировали из здания

По предварительной информации, среди людей нет пострадавших

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К зданию съехались три пожарные машины

К зданию съехались три пожарные машины

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В Бердске из поликлиники эвакуировали врачей и пациентов из-за пожара

В Бердске к зданию поликлиники на улице Островского, 53 съехались пожарные. Инцидент произошел около 08:30.

— Задымление в здании, — такая информация поступила в службу 112.

Из поликлиники эвакуировали врачей и пациентов.

Как сообщает читатель НГС, возгорание уже удалось ликвидировать и пожарные проверяют здание. По предварительной информации, среди людей нет пострадавших.

Корреспондент НГС обратилась в ГУ МЧС по Новосибирской области и Минздрав региона с просьбой прокомментировать произошедшее.

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— В 08:21 местного времени поступило сообщение от очевидца о незначительном задымлении на первом этаже в отделении поликлиники Бердской центральной городской больницы. Из окон первого этажа здания шел дым. В ходе разведки установлено, что горел электрощиток в подвальном помещении на площади 1 кв. м. Через 11 минут после прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. По оперативной информации, из здания медицинского учреждения самостоятельно эвакуировались 250 человек, пострадавших нет. На данный объект реагировали 39 человек личного состава и 11 единиц спецтехники, непосредственно к тушению пожара привлекались 20 человек и 6 единиц техники, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Вчера в Новосибирске в детской больнице на улице Вертковской произошел пожар. Загорелся один из кабинетов в административном отделении.

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пожарполиклиника
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