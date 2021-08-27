В Бердске в поликлинике произошел пожар — врачей и пациентов эвакуировали из здания

В Бердске из поликлиники эвакуировали врачей и пациентов из-за пожара
В Бердске к зданию поликлиники на улице Островского, 53 съехались пожарные. Инцидент произошел около 08:30.
— Задымление в здании, — такая информация поступила в службу 112.
Из поликлиники эвакуировали врачей и пациентов.
Как сообщает читатель НГС, возгорание уже удалось ликвидировать и пожарные проверяют здание. По предварительной информации, среди людей нет пострадавших.
Корреспондент НГС обратилась в ГУ МЧС по Новосибирской области и Минздрав региона с просьбой прокомментировать произошедшее.
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— В 08:21 местного времени поступило сообщение от очевидца о незначительном задымлении на первом этаже в отделении поликлиники Бердской центральной городской больницы. Из окон первого этажа здания шел дым. В ходе разведки установлено, что горел электрощиток в подвальном помещении на площади
Вчера в Новосибирске в детской больнице на улице Вертковской произошел пожар. Загорелся один из кабинетов в административном отделении.