В детской больнице на Вертковской загорелся кабинет

В Новосибирске в детской больнице на улице Вертковской произошел пожар. Один из кабинетов в административном отделении загорелся сегодня,
— К месту вызова незамедлительно убыли силы и средства новосибирского гарнизона пожарной охраны по повышенному рангу. Через три минуты после сообщения было установлено, что возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже административного отделения больницы. Его удалось ликвидировать в считаные минуты. Площадь пожара составила около 3 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.
— В результате отсутствия задымления в лечебном отделении, в котором находилось около 150 пациентов и медицинского персонала, эвакуация их не потребовалась, — добавили в ведомстве. — Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию.
— В административной пристройке в нерабочее время произошло короткое замыкание. Открытого огня не было, только задымление. Никто не пострадал. Больница работает в обычном режиме, — рассказали в ведомстве.
Вчера в Новосибирске загорелся балкон в доме на улице Виктора Уса, 9 в Кировском районе — очевидцы сняли пламя на видео.