В детской больнице на Вертковской загорелся кабинет

В Новосибирске в детской больнице на улице Вертковской произошел пожар. Один из кабинетов в административном отделении загорелся сегодня, 26 августа , около 06:23.

— К месту вызова незамедлительно убыли силы и средства новосибирского гарнизона пожарной охраны по повышенному рангу. Через три минуты после сообщения было установлено, что возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже административного отделения больницы. Его удалось ликвидировать в считаные минуты. Площадь пожара составила около 3 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.