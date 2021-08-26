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В детской больнице на Вертковской загорелся кабинет

Пожарным удалось справиться с огнем за несколько минут

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Причину пожара еще предстоит уточнить

Причину пожара еще предстоит уточнить

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В Новосибирске в детской больнице на улице Вертковской произошел пожар. Один из кабинетов в административном отделении загорелся сегодня, 26 августа, около 06:23.

— К месту вызова незамедлительно убыли силы и средства новосибирского гарнизона пожарной охраны по повышенному рангу. Через три минуты после сообщения было установлено, что возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже административного отделения больницы. Его удалось ликвидировать в считаные минуты. Площадь пожара составила около 3 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.

Эвакуация больницы не потребовалась

Эвакуация больницы не потребовалась

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— В результате отсутствия задымления в лечебном отделении, в котором находилось около 150 пациентов и медицинского персонала, эвакуация их не потребовалась, — добавили в ведомстве. — Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию.

— В административной пристройке в нерабочее время произошло короткое замыкание. Открытого огня не было, только задымление. Никто не пострадал. Больница работает в обычном режиме, — рассказали в ведомстве.

Вчера в Новосибирске загорелся балкон в доме на улице Виктора Уса, 9 в Кировском районе — очевидцы сняли пламя на видео.

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ГУ МЧС по Новосибирской областипожар
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