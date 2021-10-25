В Новосибирске ВАЗ сбил 8-летнего ребенка на самокате. Он гулял с мамой

Сегодня вечером на Выборной улице в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль ВАЗ сбил
— Около 19:30 водитель 1972 года рождения на автомобиле ВАЗ у дома 125/1 на улице Выборной наехал на мальчика 2013 года рождения, который двигался на самокате. Несовершеннолетнего с предварительным диагнозом «ушиб коленного сустава» доставили в больницу. По словам свидетелей, ребенок в момент ДТП гулял с мамой, — сообщила инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.
На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия.
Катаясь на самокате, в ДТП попадают люди разного возраста. Так, в начале сентября