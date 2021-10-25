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В Новосибирске ВАЗ сбил 8-летнего ребенка на самокате. Он гулял с мамой

Пострадавшего увезли в больницу

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На асфальте видны следы торможения

На асфальте видны следы торможения

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Сегодня вечером на Выборной улице в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль ВАЗ сбил 8-летнего мальчика. Ребенок катался по двору на самокате.

— Около 19:30 водитель 1972 года рождения на автомобиле ВАЗ у дома 125/1 на улице Выборной наехал на мальчика 2013 года рождения, который двигался на самокате. Несовершеннолетнего с предварительным диагнозом «ушиб коленного сустава» доставили в больницу. По словам свидетелей, ребенок в момент ДТП гулял с мамой, — сообщила инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Катаясь на самокате, в ДТП попадают люди разного возраста. Так, в начале сентября 23-летняя женщина за рулем Land Rover на Вокзальной магистрали сбила 21-летнего парня на самокате. Он скончался после нескольких дней в реанимации. А несколько дней назад «Газель» с логотипами Новосибирской музкомедии сбила во дворе театра 6-летнего мальчика. Он также ехал на самокате. Ребенок упал, и по нему проехала машина.

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ДТП с самокатомсбили ребенка
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