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«Газель» с логотипами Новосибирской музкомедии сбила во дворе театра 6-летнего мальчика на самокате

Ребенок упал, и по нему проехала машина

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Автомобиль маневрировал во дворе театра

Автомобиль маневрировал во дворе театра

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Сегодня днем во дворе Новосибирского театра музкомедии на Каменской улице, 43 в Центральном районе автомобиль «Газель» сбил 6-летнего мальчика. Ребенок катался на самокате и упал с него. В этот момент на него наехал автомобиль.

— В 15:55 водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «Газель», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который вместе с мамой гулял во дворе. В результате ДТП пострадал мальчик шести лет, который был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «ушибы обеих ног», — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

На «Газели» размещена символика Новосибирской музкомедии, но при этом в самом театре затруднились ответить, принадлежит ли им этот автомобиль.

Дети нередко становятся пострадавшими в ДТП. Так, на выходных в Южно-Чемском «Тойота» сбила 6-летнего мальчика. А днем ранее Renault Duster сбил 9-летнюю девочку в Пашино — ребенок в тяжелом состоянии в реанимации.

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Музкомедиясбил ребенка на самокате
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