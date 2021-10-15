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Водитель Renault Duster сбил 9-летнюю девочку в Пашино — ребенок в тяжелом состоянии в реанимации

Мужчина утверждает, что она шла не по пешеходному переходу

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За жизнь ребенка сейчас борются врачи

За жизнь ребенка сейчас борются врачи

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Водитель Renault Duster сбил 9-летнюю девочку в Новосибирске

В Новосибирске на улице Солидарности в Пашино сбили 9-летнюю девочку. ДТП произошло сегодня, 15 октября, около 09:20.

— 67-летний водитель на автомобиле Renault Duster двигался по улице Солидарности, со стороны улицы Донецкой в сторону улицы Магистральной. У дома 12 по улице Солидарности, вне зоны пешеходного перехода (со слов водителя), совершил наезд на девочку 2012 года рождения, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

Ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

11 октября под колесами скорой помощи на тротуаре погибла 7-летняя девочка. Сейчас против водителя возбуждено уголовное дело, но родственники ребенка опасаются, что он может избежать наказания. Мы поговорили с юристом и узнали, как может разворачиваться это резонансное дело, играют ли роль маячки на служебном автомобиле и отправится ли водитель в колонию.

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