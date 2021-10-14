Может ли водитель скорой получить условный срок за смертельный наезд на 7-летнюю девочку? Отвечает юрист

Названо возможное наказание для водителя скорой за смертельное ДТП в Новосибирске
Трагедия на улице Трикотажной до сих пор обсуждается среди новосибирцев — 11 октября под колесами скорой помощи на тротуаре погибла 7-летняя девочка. Сейчас против водителя возбуждено уголовное дело, но родственники ребенка опасаются, что он может избежать наказания. Мы поговорили с юристом и узнали, как может разворачиваться это резонансное дело, играют ли роль маячки на служебном автомобиле и отправится ли водитель в колонию.
Что произошло
Днем 11 октября 7-летняя Полина шла в музыкальную школу. Девочка двигалась по тротуару, когда со спины на нее наехала скорая. Тяжелая машина повалила ребенка на асфальт и за считаные секунды переехала. Полина от полученных травм скончалась на месте.
Против 51-летнего водителя скорой помощи Андрея Карманова возбудили уголовное дело.
— По факту ДТП в Дзержинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Максимально строгое наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Также она предполагает и более мягкие санкции — принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сможет ли водитель скорой избежать наказания?
В случае со скорой возникают вопросы о проблесковых маячках. При этом пока нет официальной информации, были ли включены спецсигналы. Если они были включены, сможет ли водитель избежать наказания?
— ПДД прописывают нюансы с маячками применительно к движению и приоритету. Едет скорая, включила маячки и сигнал, и по идее приоритет у нее. Вообще ее должны все пустить, но если скорая врежется в кого-то, то будет виновата она. А здесь езда задним ходом, поэтому за это его и будут судить. Не убедился в безопасности, начал движение, совершил наезд на пешехода, — рассказал корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров.
ПДД РФ, 3. Применение специальных сигналов
3.1. Для получения преимущества перед другими участниками движения водители транспортных средств с проблесковым маячком синего цвета должны включить маячок и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу.
В случае с ДТП на Трикотажной водитель двигался задним ходом, а для этого существует отдельный пункт ПДД — 8.12 (о движении задним ходом)
— Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, — говорится в законе.
Сможет ли водитель получить условный срок?
Возможные санкции по статье очень разные — от принудительных работ до срока в пять лет, поэтому суд будет учитывать множество нюансов. Юрист считает, что водитель вполне может получить условный срок.
— Практика по части третьей этой статьи складывается так, что чаще всего наказание — это колония-поселение, года на три. Зависит приговор от огромного количества факторов — наличия в деле отягчающих и смягчающих обстоятельств, от характеристики личности самого виновника ДТП, состояния его здоровья и т. д. Поэтому возможен и условный срок, — предполагает юрист.
Корреспонденты НГС пытались получить комментарии у водителя скорой и его руководства, но на момент публикации они не вышли на связь.
Отец погибшей 7-летней Полины убежден, что у водителя не было необходимости в таком опасном маневре. Вместе с корреспондентом НГС он вчера побывал на месте ДТП и показал, что к дому, куда ехала скорая, было несколько свободных подъездов.