Может ли водитель скорой получить условный срок за смертельный наезд на 7-летнюю девочку? Отвечает юрист

Против 51-летнего водителя скорой помощи Андрея Карманова возбудили уголовное дело.

— По факту ДТП в Дзержинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Максимально строгое наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Также она предполагает и более мягкие санкции — принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сможет ли водитель скорой избежать наказания?

В случае со скорой возникают вопросы о проблесковых маячках. При этом пока нет официальной информации, были ли включены спецсигналы. Если они были включены, сможет ли водитель избежать наказания?

— ПДД прописывают нюансы с маячками применительно к движению и приоритету. Едет скорая, включила маячки и сигнал, и по идее приоритет у нее. Вообще ее должны все пустить, но если скорая врежется в кого-то, то будет виновата она. А здесь езда задним ходом, поэтому за это его и будут судить. Не убедился в безопасности, начал движение, совершил наезд на пешехода, — рассказал корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров.