На видео попала ночная погоня за «Тойотой» в Новосибирске — ее преследовали девять автомобилей полиции

В Новосибирске ночью полиция устроила погоню за «Тойотой»
Сегодня ночью, 25 октября, в Новосибирске семь экипажей полиции устроили погоню за водителем автомобиля Toyota.
На кадрах, опубликованных в сообществе «ЧП Новосибирск», видно, что автомобиль преследуют девять автомобилей полиции. По данным очевидца, погоня произошла в районе улицы Кирова.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации ответ не поступил.
На прошлой неделе, 19 октября, ночью экипажи полиции устроили погоню за автомобилем УАЗ, который подозрительно вел себя на дороге. Остановить водителя удалось в районе Октябрьской магистрали, у него были признаки опьянения.