25 октября понедельник
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 70.86
eur 82.50
Тема дняЧто горит на левом берегу?
Все новости
Все новости

На видео попала ночная погоня за «Тойотой» в Новосибирске — ее преследовали девять автомобилей полиции

По информации очевидцев, машины видели на улице Кирова

4 919
22Обсудить

Поделиться

Всё произошло на улице Кирова

Всё произошло на улице Кирова

Поделиться

В Новосибирске ночью полиция устроила погоню за «Тойотой»

Сегодня ночью, 25 октября, в Новосибирске семь экипажей полиции устроили погоню за водителем автомобиля Toyota.

На кадрах, опубликованных в сообществе «ЧП Новосибирск», видно, что автомобиль преследуют девять автомобилей полиции. По данным очевидца, погоня произошла в районе улицы Кирова.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации ответ не поступил.

На прошлой неделе, 19 октября, ночью экипажи полиции устроили погоню за автомобилем УАЗ, который подозрительно вел себя на дороге. Остановить водителя удалось в районе Октябрьской магистрали, у него были признаки опьянения.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДнарушительпогоня
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...