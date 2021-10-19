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Ночью ГИБДД устроила погоню за УАЗ на площади Ленина — преследование попало на видео

За машиной следовало как минимум четыре экипажа

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Одна из патрульных машин врезалась в проезжавший мимо седан

Одна из патрульных машин врезалась в проезжавший мимо седан

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В Новосибирске ГИБДД устроила ночью погоню за УАЗ на площади Ленина

В Новосибирске сегодня на площади Ленина автоинспекторы устроили погоню за водителем УАЗ. Машины на скорости пронеслись по дороге. Одна из них врезалась в проезжавший мимо седан.

Фото и видео происшествия появились в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». По информации очевидцев, УАЗ удалось остановить — машину эвакуировали.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.

В конце августа около часа ночи в Ленинском районе Новосибирска произошла погоня — экипажи ГИБДД преследовали белую «Тойоту-Калдину». Погоня закончилась на трамвайных рельсах на улице Титова.

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