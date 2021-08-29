Ночью три экипажа ГИБДД загнали водителя «Калдины» — он залетел на рельсы

Сегодня около часа ночи в Ленинском районе Новосибирска произошла погоня — экипажи ГИБДД преследовали белую «Тойоту-Калдину». Погоня закончилась на трамвайных рельсах на ул. Титова.
— На Чистой Слободе на бешеной скорости три машины ДПС преследовали белую машину. В итоге машина залетела на рельсы трамвайные и похоже зацепила перед этим другую машину, — рассказал НГС наш читатель Дмитрий.
Водителя «Калдины» скрутили несколько сотрудников ДПС, они усадили его в служебную машину.
— Ничего резонансного там нет, ни наркотиков, ничего, остановили, выписали штраф, — отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
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