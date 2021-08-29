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Ночью три экипажа ГИБДД загнали водителя «Калдины» — он залетел на рельсы

В Ленинском районе ночью ГИБДД преследовала нарушителя

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Экипажи на месте происшествия

Экипажи на месте происшествия

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Сегодня около часа ночи в Ленинском районе Новосибирска произошла погоня — экипажи ГИБДД преследовали белую «Тойоту-Калдину». Погоня закончилась на трамвайных рельсах на ул. Титова.

— На Чистой Слободе на бешеной скорости три машины ДПС преследовали белую машину. В итоге машина залетела на рельсы трамвайные и похоже зацепила перед этим другую машину, — рассказал НГС наш читатель Дмитрий.

Машина с алтайскими номерами

Машина с алтайскими номерами

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Водителя «Калдины» скрутили несколько сотрудников ДПС, они усадили его в служебную машину.

— Ничего резонансного там нет, ни наркотиков, ничего, остановили, выписали штраф, — отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали, как пьяный инспектор Минприроды попытался скрыться от ГИБДД и протаранил забор и баню.

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ГИБДДпогоня
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